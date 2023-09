Pintarič in soigralci občutili finsko moč

V drugem krogu hokejske lige prvakov je Rouen vratarja Matije Pintariča izzval finskega podprvaka Pelicans in mu priznal premoč s 3:8. Za francoskega prvaka, med vratnicama katerega je Pintarič zaustavil 28 strelov od 36, je to še drugi poraz.

Letošnja hokejska liga prvakov poteka po spremenjenem sistemu. Vsaka ekipa v predtekmovanju odigra šest tekem s šestimi različnimi nasprotniki, glede na žreb. Po koncu predtekmovanja 16 najboljših napreduje v osmino finala, za osmerico pa je tekmovanja konec.

Pintaričeve čakajo zahtevni tekmeci. Po nemškemu in finskemu podprvaku (Ingolstadt, Pelicans) se bodo pomerili še s švedskim podprvakom Skelleftea, švicarskim prvakom Geneve-Servette, s polfinalistom DEL Adler Mannheim in tretjeuvrščenim moštvom lanske sezone finske Liige Ilves, ki je s kar 7:1 odpravilo člana IceHL Bolzano.

Iz IceHL sodelujeta še Salzburg in Innsbruck. Edino zmago od teh je v prvih dveh tekmah vpisal Innsbruck, ki je presenetil Geneve-Servette.

Predtekmovanje poteka do 18. oktobra, osmina finala med 14. in 22. novembrom, četrtfinale med 5. in 12. decembrom, polfinale med 9. in 17. januarjem, zmagovalec pa bo znan 20. februarja. Lovoriko brani finski klub Tappara iz Tampereja.

Hokejska liga prvakov, predtekmovanje

Sobota, 2. september:

Nedelja, 3. september:

Lestvica: