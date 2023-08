Začenja se po novih pravilih, ki so dvignila kar nekaj prahu

Začenja se deveta sezona hokejske lige prvakov, ki bo tokrat potekala pod novim formatom in novimi pravili, ki so sprožila mešane odzive. Lovoriko brani finski Tappara Tampere. Lani je slovenski pridih ob legionarjih vnašal še HK SŽ Olimpija, tokrat bo slovenska udeležba majhna. Vratar Matija Pintarič s francoskim prvakom Rouenom začenja proti nemškemu podprvaku Ingolstadtu.

Vodstvo hokejske lige prvakov se je pred novo sezono odločilo za spremembo formata tekmovanja in nova pravila. Število moštev se je tako z 32 znižalo na 24. V preteklosti so bile ekipe razporejene v osem skupin, v izločilne boje pa sta napredovala prvi in drugi na lestvici iz vsake skupine.

Tokrat je sistem drugačen. Vseh 24 klubov je na isti lestvici, vsak klub v predtekmovanju odigra šest tekem s šestimi različnimi nasprotniki, tri dvoboje doma in tri v gosteh. 16 najboljših po rednem delu si zagotovi vstopnico za izločilne boje. V teh se 1. pomeri s 16., 2. s 15. ...

Predtekmovanje poteka do 18. oktobra, osmina finala med 14. in 22. novembrom, četrtfinale med 5. in 12. decembrom, polfinale med 9. in 17. januarjem, zmagovalec pa bo znan 20. februarja. Lovoriko brani finski klub Tappara iz Tampereja.

Nova pravila

Vodilni v tekmovanju so sprejeli tri nova pravila, ki začnejo veljati v tej sezoni. Z njimi želijo še zvišati vznemirljivost tekme in povečati navdušenje navijačev nad hokejem. Vprašanje je, ali jim bo to res uspelo. Navijači v prvih odzivih niso bili navdušeni, nekateri hokejski strokovnjaki pa se z vpeljavo določenega pravila strinjajo.

Prva od sprememb v pravilih je ta, da bo mala, Tudi če bo moštvo med služenjem dvominutne kazni prejelo gol, bo moralo do izteka kazni igrati brez kaznovanega igralca. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Izvajanje "zakasnjenih kazni": ekipa, ki si bo prislužila malo kazen, a bo pred prekinitvijo igre in dejanskim služenjem male kazni prejela gol, bo morala kljub prejetemu golu odslužiti še malo kazen. Namen je, da kaznovani igralec odsluži svojo kazen zaradi kršitve pravil ne glede na prejeti gol, povečanje prednosti ekipe, ki ni storila prekrška, morebitno zvišanje doseženih golov.

Zadetek z igralcem manj (tako imenovani zadetek shorthanded) konča malo kazen. Če moštvo doseže gol z igralcem manj, se njegova mala kazen konča, kaznovani igralec se lahko vrne. S tem bi med drugim spodbudili tveganje kaznovanega moštva ob igralcu manj, kar bi v igro vneslo več vznemirjenja.

Matija Pintarič bo z Rouenom tretjič sodeloval v ligi prvakov. Zvečer gostijo nemškega podprvaka. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pintarič znova v ligi prvakov

Še tretjo sezono bo v ligi prvakov sodeloval slovenski vratar Matija Pintarič, še tretjič s francoskim prvakom Rouenom. Štajerčeva zasedba tekmovanje odpira doma, zvečer gostijo nemškega podprvaka iz Ingolstadta.

