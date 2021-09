Muršak z golom in podajo pomagal do zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Muršak je k zmagi svojega moštva prispeval zadetek in podajo.

Jan Muršak je k zmagi svojega moštva prispeval zadetek in podajo. Foto: Guliverimage

Zadnji zmagovalec lige prvakov, švedski klub Frölunda, za katerega igra Jan Muršak, je v tretjem krogu tekmovanja s 4:3 premagal Mlado Boleslav, pri katerem si kruh služi Gašper Krošelj. Štajerec je k zmagi prispeval zadetek in asistenco, medtem ko Ljubljančana ni bilo v postavi češkega prvoligaša.

V petek bo Bremerhaven Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča, ki so uvodna kroga zaradi reprezentančnih obveznosti izpustili, gostil finskega podprvaka Turku. Na prvi medsebojni tekmi so presenetljivo zmagali Nemci.

V petek bo na sporedu tudi obračun klubov s slovenskim pridihom, Celovec Roka Tičarja bo gostil Rouen Matije Pintariča. Za oba kolektiva bo to sploh prva tekma v tej sezoni lige prvakov, ki jo začenjati z zamudo.