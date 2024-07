Evason v novi sezoni lige NHL glavni trener modrih jopičev

Evason je v 13 sezonah v ligi NHL igral za pet različnih klubov. Po koncu igralske kariere je v hokeju ostal kot trener. Delal je v nižjih ligah WHL in AHL.

Leta 2005 so ga pri Washington Capitals zaposlili kot pomočnika trenerja. Leta 2012 so ga najeli Milwaukee Admirals kot glavnega trenerja, kjer je preživel šest sezon in postal drugi najuspešnejši trener ekipe v njihovi zgodovini. Leta 2018 ga je Minnesota Wild najela za pomočnika trenerja, 14. februarja 2020 pa so ga imenovali za začasnega glavnega trenerja ekipe Wild.

S 13. julijem 2020 je postal glavni trener Minnesote, s katero se je prebil v končnico, a vsakič izpadel že v prvem krogu. Pri Wild so se z Evasonom razšli 27. novembra 2023 po nizu sedmih porazov.

"Neverjetno sem ponosen in počaščen, da so me imenovali za glavnega trenerja Columbus Blue Jackets," je dejal Evason.

"V tej ekipi je odlično jedro in veliko mladih talentov. Resnično se veselim dela s tem moštvom, ki mu želim pomagati, da bo igralo izjemno močno in tekmovalo na najvišji ravni."

Evason bo na klopi zamenjal Pascala Vincenta, ki so ga odpustili 17. junija - dva meseca po tem, ko so Blue Jackets dosegli najslabši rezultat v vzhodni konferenci.

