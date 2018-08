Obramba Ernesta Aljančiča oddala zajeten kup listin, ki naj bi dokazale njegovo nedolžnost

Ernestu Aljančiču obtožnica očita zlorabo položaja in domnevno oškodovanje hokejske zveze med leti 2006 in 2010.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes nadaljeval predobravnavni narok za nekdanjega predsednika Hokejske zveze Slovenije (HZS) Ernesta Aljančiča, ki mu obtožnica očita zlorabo položaja in domnevno oškodovanje hokejske zveze med leti 2006 in 2010. Sodnica je odločila, da se bo obravnava začela 19. septembra.

Vnaprej je vprašljivo, ali bo do obravnave na omenjeni datum res prišlo, saj naj bi moral Aljančič na nujno operacijo in obramba je že zahtevala, da se določi drug datum obravnave.

Tožilstvo nekdanjemu predsedniku HZS očita zlorabo položaja in oškodovanja hokejske zveze, nepravilnosti pa so se pokazale po zamenjavi vodstva zveze jeseni 2010, ko je Aljančiča zamenjal Matjaž Rakovec, ki zvezo vodi še danes.

Pogodbo naj bi podpisal sam s seboj

Aljančič naj bi novembra 2006 pogodbo o trženju programov v hokejski zvezi podpisal kar sam s sabo, kot predsednik zveze na eni strani in lastnik podjetja Class I na drugi. Class I je s tem dobil pooblastilo za trženje reprezentance, televizijskih prenosov, izdeloval je letne proračune pokroviteljskih sredstev, pridobival sponzorje in podobno. Zvezo naj bi oškodoval kar za 240.000 evrov.

Za usluge si je smel Class I zaračunati kar 30-odstotno provizijo. Sledila je kriminalistična preiskava, ki se je končala z ovadbo, tožilstvo pa jo je spremenilo v obtožnico. Nepravilnosti naj bi se po mnenju tožilstva dogajale tudi pri "slovenski hokejski olimpijski hiši" v Vancouvru 2010 in pri nabavi opreme.

Odvetnica: Zakoniti posli

Aljančičeva odvetnica Barbara Pia Hrovat pa je na današnjem naroku še enkrat izpostavila, da je njena stranka vse posle, ki jih je njegova družba opravljala s HZS, opravila zakonito in da pogodba med zvezo in podjetjem Class I nikakor ni ekskluzivna, saj so imeli vsi priložnost sodelovati pod enakimi ali celo ugodnejšimi pogoji. Obramba je obenem predlagala vrsto prič, ki naj bi dokazale nedolžnost Ernesta Aljančiča in oddala zajeten kup listin, ki naj bi dokazale pravilnost poslovanja.

