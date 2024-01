Jesenice in Olimpija pred derbijem do visokih zmag

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice so v predzadnjem krogu drugega dela državnega prvenstva prišli do visokih zmag. Ljubljančani so z 9:0 premagali HK RST-Pellet Celje, železarji pa z 10:1 HK Triglav Kranj. Olimpija si je že zagotovila prvo mesto, za drugo finalno vstopnico pa so v igri Jeseničani in Celjani, ki so pretekli teden vknjižili pomembno zmago nad gorenjskim tekmecem. Zadnji krog bo 30. januarja, ko bo v Tivoliju derbi, Celjani pa bodo gostili Triglavane, ki so pri nič točkah, in se poskušali vrniti na drugo mesto.

Jeseničani so po prejšnjem krogu, ko so izgubili v Celju, padli na tretje mesto, ki v letošnjem sistemu tekmovanja ne prinaša velikega finala. V drugem delu DP namreč igrajo po dvokrožnem sistemu, skupno bo na sporedu šest krogov. Najboljši ekipi iz drugega dela pa se bosta uvrstili v finale DP, ta bo na vrsti po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopajo slovenski klubi. V finalu bo imela prednost domačega terena bolje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja.

Pot v finale in najboljše izhodišče po drugem delu si je že danes zagotovila ljubljanska ekipa, ki je pri 14 točkah in je ne more več nihče ujeti. V Tivoliju so celjske tekmece ugnali zanesljivo, gostje so bili enakovredni le v prvem delu prve tretjine, ko pa so domači stopili na plin, so med 14. in 20. minuto dosegli štiri gole (Maris Bičevskis, Žiga Mehle, Marcel Mahkovec, Luka Vodlan) in praktično že odločili zmagovalca. V nadaljevanju je bilo pred vrati Jakoba Brandnerja mirneje, v drugem delu je zadel le Jan Ćosić, v zadnji tretjini pa so Tian Hebar, Jaka Šturm dvakrat in Nik Simšič poskrbeli za visoko zmago. Celjani so po zaostanku 0:8 v vrata poslali Jako Gajška, pri domačih pa je v zadnjih 15 minutah priložnost med vratnicama dobil mladinec Gal Hebar.

Olimpija si je že zagotovila prvo mesto po drugem delu. Kdo bo njen tekmec v finalu, bo jasno 30. januarja. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi na drugi današnji tekmi je bil izid na koncu visok. Jeseničani so hitro pokazali, da ne bodo dovolili presenečenja. Eric Pance je prvič zadel v drugi minuti, drugič v osmi, tretji gol v tretjini je dodal Urban Sodja. Na začetku druge je sicer znižal Krištof Potočnik, a so železarji odgovorili še s tremi goli (Anže Prostor, Sodja, Lovro Kumanović) in tudi v Podmežakli poskrbeli, da je bil zmagovalec znan že precej pred zadnjim piskom sirene. A so nato vseeno tudi v zadnji tretjini pritiskali in dosegli še štiri gole (Maj Turšič Sečkar, Prostor, Pance, Gašper Seršen) za končnih 10:1.

Zadnji krog DP bo na sporedu 30. januarja. Takrat bo na vrsti tudi drugi veliki derbi v tem delu tekmovanja, gostitelji bodo Ljubljančani. Drugi par zadnjega kroga je RST Pellet Celje - Triglav Kranj.

Na lestvici imajo zeleno-beli 14 točk, Jeseničani so zdaj drugi z devetimi, a imajo Celjani s sedmimi še vedno možnost, da pridejo do drugega mesta in s tem do finala DP. Triglav je tudi po petem krogu še brez točk.

Državno prvenstvo, drugi del Torek, 16. januar

Lestvica:

