Celjani z zmago nad Jeseničani do pomembne zmage v boju za finale

Celjani so s 5:3 premagali Jeseničane in vknjižili pomembno zmago v boju za finale. Foto: www.alesfevzer.com

Hokejisti HK RST-Pellet so na četrti tekmi drugega dela državnega prvenstva s 5:3 premagali HDD Sij Acroni Jesenice in vknjižili pomembno zmago. Celjani so z njo skočili na drugo mesto lestvice in so zdaj v boljšem položaju za preboj v finale kot tretji železarji. V finale se bosta po šestih tekmah drugega dela uvrstili prvi dve ekipi. Obe moštvi se bosta do konca drugega dela pomerili z Olimpijo in kranjskim Triglavom.

Branilci naslova iz Ljubljane so v 4. krogu že decembra z 8:1 premagali Triglav in se s to zmago učvrstili na vrhu lestvice, kjer imajo 11 točk, eno so oddali ob zmagi po podaljšku proti Celjanom.

Bolj zanimiv pa je boj za drugo mesto na lestvici, ki je v tem delu tekmovanja zelo pomembno, saj prinaša drugo in zadnjo vozovnico za veliki finale domačega prvenstva. V tem boju sta se znašla znanca iz alpske lige. Jeseničani in Celjani so eno tekmo v tem delu DP že odigrali, novembra so železarji doma zmagali s 4:2, čakata pa jih še dve tekmi v drugem delu alpske lige, saj sta slovenski ekipi v isti kvalifikacijski skupini za uvrstitev v končnico regionalnega tekmovanja.

Danes so bolje začeli gostitelji, Mikus Mintautiškis je zadel v četrti minuti. A že dve minuti pozneje je izenačil Žan Jezovšek. Scenarij v drugem delu je bil podoben, za Celjane je najprej zadel Jure Povše, še enkrat pa je izenačil Jezovšek. A so na odmor vseeno s prednostjo odšli domači, z igralcem več je bil uspešen Bohdan Panasenko.

Jeseničani so dvakrat izenačili, a na koncu ostali praznih rok. Foto: www.alesfevzer.com

V zadnji tretjini je sprva domača ekipa poskrbela še za povišanje vodstva (Jure Sotlar), Jeseničani pa so šest minut pred koncem z zadetkom Tjaša Lesničarja spet prišli na -1. Ob koncu so poskušali še brez vratarja Žana Usa in v zadnji minuti celo dosegli gol za izenačenje, ki pa so ga sodniki zaradi prekrška gostujoče ekipe pred tem razveljavili. Ob izključitvi na jeseniški strani pa so Celjani nato zmago potrdili tik pred koncem s še enim golom Sotlarja.

V drugem delu DP igrajo po dvokrožnem sistemu, tako da bo skupno na sporedu šest krogov. Najboljši ekipi iz drugega dela se bosta uvrstili v finale DP, ta bo na vrsti po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopajo slovenski klubi. V finalu bo imela prednost domačega terena bolje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja.

Gal Koren je moštvo vodil do pomembne zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Do konca tega dela DP sta še dva kroga 16. in 30. januarja.

Na lestvici je prva SŽ Olimpija z 11 točkami, Celjani so zdaj drugi in pri sedmih, Jeseničani so ostali pri šestih in zdrsnili na tretje mesto, Triglav je na ničli.

Državno prvenstvo, drugi del Torek, 9. januar

Lestvica:

