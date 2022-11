Zahteven valižanski izziv: "Proti nam bodo vsi favoriti, a gremo po finale"

Med petkom in nedeljo v Walesu in Nitri za zaključni turnir Celinskega pokala

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se bodo v prihodnjih dneh v Cardiffu potegovali za vstopnico za nastop na zaključnem turnirju Celinskega pokala, ki bo januarja prihodnje leto. Železarji, ki so se na turnir v Walesu uvrstili po odpovedi kazahstanskega kluba Saryarka Karaganda, ne spadajo med favorite, a trener Gaber Glavič upa, da bi se njegova ekipa približala igri, ki jo je kazala pred reprezentančnim odmorom, in presenetila: "Na turnir gremo kot najnižje postavljena ekipa, kar je lahko naša psihološka prednost. Vse ekipe bodo proti nam favorit, zato je naša naloga, da jih presenetimo." Na zaključni turnir bosta napredovali prvo- in drugouvrščena ekipa.

Osem moštev bo v petek v Cardiffu in Nitri začelo polfinale Celinskega pokala, na katerem bo sodelovalo tudi slovensko moštvo HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so sredi oktobra na terenu nekdanjega starega znanca iz Alpske lige Asiaga, ki se je medtem preselil v ligo ICEHL, igrali drugi krog tekmovanja in končali na drugem mestu.

Prvotno bi moral iz skupine D na turnir tretjega kroga napredovati le zmagovalec Asiago, a je po odpovedi sodelovanja v 3. krogu kazahstanske ekipe Saryarka Karaganda napredovala tudi najboljša druga zasedba drugega kroga. Železarji so tako dobili drugo priložnost. To bodo dočakali v petek v Walesu.

"Zagotovo smo ponosni, da lahko igramo v polfinalu Celinskega pokala. To smo si z igrami v Asiagu tudi zaslužili. Velik izziv bo igrati proti ekipam iz različnih lig. Upam, da se bomo približali igri, ki smo jo kazali pred reprezentančnim odmorom. Na turnir gremo kot najnižje postavljena ekipa, kar je lahko naša psihološka prednost. Vse ekipe bodo proti nam favorit, zato je naša naloga, da jih presenetimo. Zagotovo pa v Cardiff odhajamo po finale," je pred odhodom za klubsko spletno stran dejal trener Jeseničanov Gaber Glavič.

"Na turnir gremo kot najnižje postavljena ekipa, kar je lahko naša psihološka prednost. Vse ekipe bodo proti nam favorit, zato je naša naloga, da jih presenetimo. Zagotovo pa v Cardiff odhajamo po finale." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njegovo zasedbo, ki je v Alpski ligi z 12. zaporednimi zmagami zanesljivo vodilna in je po reprezentančnem premoru v torek pričakovano zmagala na uvodni polfinalni tekmi državnega prvenstva proti Celju, čakajo tri tekme.

Palice bo prekrižala z gostiteljem Cardiff Devils, ki v ligi EIHL trenutno zaseda četrto mesto, latvijskim Zemgale Jelgava in francoskim podprvakom, trenutno drugouvrščenim klubom domačega tekmovanja, Angers Ducks.

Celinski pokal, polfinale (18.−20. november) Skupina E, Cardiff*: Cardiff Devils (VBr), Zemgale Jelgava (Lat), Angers Ducs (Fra), HDD Sij Acroni Jesenice (Slo)

Skupina F, Nitra: HK Nitra (Svk), Unia Oswiecim (Pol), HK Kremenchuk (Ukr), Asiago (Ita) *Saryarka Karaganda se je odpovedala nastopu v skupini E, namesto njih bodo nastopili Jeseničani

"Velik izziv, a gremo po naslednji krog"

"V čast nam je, da se lahko primerjamo z edino ekipo, ki se ji je doslej uspelo uvrstiti v tretji krog Celinskega pokala. To bo velika preizkušnja za klub in igralce. Nastopali bomo na še višji ravni. Nasprotniki so sicer velika neznanka, tako da gremo po najboljših močeh zastopat klub in slovenski hokej," je v klubski mikrofon dejal kapetan Gašper Glavič, napadalec Eric Pance pa dodaja: "Mislim, da se teh tekem vsi veselimo. Na papirju nas zagotovo čakajo kakovostnejši tekmeci kot v Asiagu. Pred nami je velik izziv, a tja potujemo, da se uvrstimo v naslednji krog."

"Nasprotniki so sicer velika neznanka, tako da gremo po najboljših močeh zastopat klub in slovenski hokej," pravi kapetan Gašper Glavič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Za zaključni turnir tudi na Slovaškem

Ob turnirju v Cardiffu bo vzporedno potekal še turnir v Nitri, kjer bodo poleg domačega kluba nastopili še poljski Unia Oswiecim, ki ga trenira Nik Zupančič, ukrajinski HK Kremenchuk in italijanski Asiago.

Zmagovalec Celinskega pokala bo znan po zaključnem turnirju, ki ga bo med 13. in 15. januarjem prihodnje leto gostil eden od štirih udeležencev. Tam bosta nastopili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev 3. kroga. Zmagovalcu tekmovanja je v preteklosti pripadla vstopnica za igranje v ligi prvakov. V lanski sezoni je zmagala Cracovia iz Krakova.