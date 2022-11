Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so v alpski ligi v domači Podmežakli palice prekrižali s Kitzbühelom. Železarji so v tej sezoni doživeli en sam poraz, nanizali pa 12 zmag. In zdaj so dosegli še 13. Zmagali so z 8:1. To je njihova 12. zmaga zapored.

Jeseničani, ki so dosegli že 12. zmago zapovrstjo in skupno 13., so trdno na prvem mestu regionalnega tekmovanja. Tokrat so hitro pokazali, da bodo dodali še tri točke v svoj zbir.

Že v prvi tretjini so štirikrat zadeli mrežo tekmeca, strelci so bili Rudolfs Polcs, Patrik Rajsar, Žan Jezovšek in David Planko. Slednji je nato ob začetku druge tretjine zadel še za 5:1, za preostale zadetke pa sta poskrbela Luka Ulamec, ki je zadel dvakrat v drugi tretjini, in Erik Svetina, ki je končni izid postavil v 45. minuti.

Naslednjo tekmo alpske lige bodo Jeseničani igrali v petek, 18. novembra, v gosteh pri Bregenzerwaldu.