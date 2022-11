Slab začetek, dober konec Jeseničanov, ki so pri številki 11

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseničani so na gostovanju pri Gardeni zmagoviti niz podaljšali na 11. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vodilno moštvo Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice se je na gostovanju pri Gardeni v četrti minuti znašlo v zaostanku, v nadaljevanju pa petkrat zatreslo mrežo gostov in zmagalo s 5:2. To je bila 11. zaporedna alpska zmaga železarjev.

Železarji so trdno na prvem mestu regionalnega tekmovanja, tudi danes pa so dosegli zmago. Uspeh v Val Gardeni je bil že 11. v nizu, skupno 12. v sezoni, slovenski predstavnik v alpski ligi ima le en poraz z začetka sezone proti ekipi Unterland Cavaliers.

Val Gardena, ki je sredi prvenstvene lestvice, je bila enakovreden tekmec le v prvi tretjini. Takrat so domači povedli in sami ohranili mrežo nedotaknjeno, prvi gol pa so Jeseničani dosegli v 34. minuti, ko je bil uspešen Luka Ulamec.

V nadaljevanju tekme dvomov o zmagovalcu ni bilo. Še v drugi tretjini je za preobrat poskrbel Miha Logar, v zadnji pa za povišanje vodstva Jaša Jenko in Lovro Kumanovič. Domačim je sicer uspelo znižati na 2:4, toda dve kazni pri Val Gardeni ob koncu tekme je izkoristil Rudolfs Polcs ter s petim zadetkom postavil končni izid.

Naslednja tekma železarje čaka v soboto, ko bodo v Podmežakli gostili Kitzbühel