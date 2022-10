Jeseničani doma lovijo desetico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 18. uri gostili Vipiteno in poskušali vknjižiti deseto zaporedno alpsko zmago. Gre za obračun vodilnega moštva tekmovanja in sedme ekipe. Železarji imajo na računu dve tekmi manj in deset točk več kot italijanski gostje.