Zajc ob koncu vrnil upanje, a Olimpija ostala praznih rok

Hokejisti HK SŽ Olimpija so pričakali eno bolj razpoloženih moštev zadnjih krogov Dunaj in izgubili s 3:4. Miha Zajc je s prvim zadetkom v tekmovanju v sezoni slabi dve minuti pred koncem rednega dela izenačil, a je Maxwell Zimmer pol minute zatem dosegel hat-trick in postavil končni rezultat. Avstrijski gostje so slavili še na šesti od zadnjih sedmih tekem.

Hokejisti Olimpije so v razširjeni avstrijski ligi izgubili drugo zaporedno tekmo v domači dvorani. Za polom proti Pustertalu (0:7) so se poskušali navijačem oddolžiti proti Vienni Capitals, kar pa jim ni uspelo. Večji del tekme so imeli terensko premoč, toda bili so neučinkoviti, zapravljali priložnosti z igralcem več, hkrati pa delali napake v obrambi, kar so izkušeni Avstrijci, ki so po slabem začetku sezone (na Dunaju jih je Olimpija premagala) na zadnjih sedmih tekmah zmagali šestič, znali izkoristiti.

Ljubljančanom - pomagati jim nista mogla Jaka Sodja (večkratni zlom nosu) in Aleksandar Magovac (gleženj), ki sta se poškodovala v nedeljo, v postavo pa se je po več kot treh tednih vrnil finski branilec Joona Erving - se je hitro ponudila priložnost, da popravijo slab ligaški odstotek izkoristka igralca več na ledu, toda kot že nič kolikokrat v sezoni "power playa" niso znali izkoristiti. Nevarnejši so bili z igralcem več takoj zatem Avstrijci, ki so zadeli tudi vratnico, je pa imel v času z igralcem manj polpriložnost na drugi strani tudi Chris Dodero, a se v protinapadu ni najbolje znašel.

V 11. minuti so domači povedli. Carl Neill je streljal od daleč, gostujoči vratar je plošček odbil, a pred golom je odlično reagiral mladi Žiga Mehle, ki je dosegel svoj prvi gol v ligi. Toda veselje zeleno-belih je bilo kratko, že minuto pozneje so tekmeci izenačili, ko je protinapad uspešno končal Maxwell Zimmer.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi v drugi tretjini je Olimpija takoj imela igralca več, bila nekoliko nevarnejša kot ob prvi taki priložnosti, toda gola ni dosegla. Nekaj minut pozneje pa je storila napako v svoji obrambi tretjini, ki jo je kaznoval Čeh Radek Prokeš. Toda spet je prišlo do hitre spremembe rezultata, dobro minuto pozneje so napako storili Avstrijci, Rok Kapel je ujel ploščico v rokavico, nato pa s strelom pod prečko premagal avstrijskega vratarja.

A v 31. minuti so bili gostitelji spet v zaostanku. Neprevidno so izvedli menjavo, Zimmer se je sam znašel pred vratarjem Anthonyjem Morronejem in ga še drugič premagal. Razmerje strelov v drugi tretjini je bilo 12:2 v korist Olimpije, a Avstrijci so obakrat streljali natančno.

Dunajčani se veselijo šeste zmage na zadnjih sedmih tekmah. Foto: Guliverimage

Mora varovancev Mitje Šivica v igri z igralcem več se je nadaljevala tudi v tretji tretjini, ko so bili Ljubljančani celo zadovoljni, da niso prejeli gola. Dunajčani so namreč zadeli okvir vrat, je pa imel lepo priložnost za izenačenje Jaka Šturm, sam je zadrsal pred vratarja, vendar ga ni ugnal.

Gosti so v nadaljevanju celo prevzeli pobudo, toda gola na eni ali drugi strani ni bilo do 59. minute. Takrat je številčno premoč končno izkoristil Miha Zajc, toda njegov ni zadostoval za točko, saj so Ljubljančani po doseženem golu spet izgubili zbranost, kar je s svojim tretjim golom kaznoval Zimmer. Šivic je nato poskušal igrati brez vratarja, toda spremembe rezultata ni bilo.

Olimpija bo v nedeljo gostovala pri Pustertalu.

Celovec po preobratu do zmage, Gradec ugnal Beljak

Slovenski Celovec (Rok Tičar, Val Usnik, Luka Gomboc) je po zmagi na koroškem derbiju gostil podprvaka Fehervar AV19 (Anže Kuralt), ki je povedel z 2:0, a vodstva ni uspel zadržati. Celovčani so najprej izenačili, v podaljšku pa prišli do sedme zmage. Gradec poškodovanega Kena Ograjenška je doma pričakal Beljak (Blaž Tomaževič, Robert Sabolič) in zmagal s 4:2.

Gradec je Beljaku zadal tretji zaporedni poraz. Foto: Guliverimage

Novinec Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) je doma tesno izgubil z Innsbruckom (2:3), Maver je podal za izenačenje na 2:2. Drugi novinec Asiago je s 3:6 izgubil pri znova drugem Linzu.

Vodilni Bolzano je zanesljivo odpravil Pustertal.

Liga ICEHL, 14. krog Petek, 28. oktober

HK SŽ Olimpija : Vienna Capitals 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

1:0 Mehle (Neill, Erving, 11.), 1:1 Zimmer (Sheppard, 12.), 1:2 Prokeš (Rotter, Wall, 27.), 2:2 Kapel (Klofutar, 28.), 2:3 Zimmer (Wall, 31., PP1), 3:3 Zajc (Garreffa, Pance, 59., PP1), 3:4 Zimmer (Wall, 59.)



Black Wings Linz : Asiago 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)



Graz 99ers : VSV Beljak 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

(Ken Ograjenšek/Gradec zaradi poškodbe ni kandidiral za nastop; Robert Sabolič/Beljak je sprožil štiri strele na gol Gradca, Blaž Tomaževič/Beljak je enkrat streljal na gol Gradca.)



EC KAC Celovec : Fehervar AV19 3:2* (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) - v podaljšku

(Rok Tičar, Luka Gomboc/Celovec sta bila v postavi, Val Usnik/Celovec je bil drugi vratar; Anže Kuralt/Fehervar je bil v postavi.)



Pioneers Vorarlberg : Innsbruck 2:3 (1:0, 1:1, 1:1)

(Luka Maver/Vorarlberg je podal za izenačenje na 2:2.).



Bolzano : Pustertal 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)