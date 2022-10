Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljski večer v Tivoliju se ni končal po željah HK SŽ Olimpija. Sploh prvič v sezoni so zmaji izgubili brez danega gola, Pustertal jih je prerešetal s 7:0. Zeleno-beli tabor ni ostal zgolj brez točk, temveč tudi brez dveh igralcev.

Napadalec Jaka Sodja, ki je prejel plošček v obraz, je po oskrbi razpočne rane na obrazu opravil rentgensko slikanje. Po besedah klubskega zdravnika Toma Cvetkoviča je slikanje pokazalo večkratni zlom nosu. Sodja bo po nekajdnevnem počitku pod nadzorom začel postopno vrnitev na treninge.

Skupil pa jo je tudi Aleksandar Magovac. Branilec si je poškodoval gleženj in bo po pisanju MMC manjkal dlje časa.

"Budnica za vse nas"

"Ta poraz je budnica za nas vse. Želim si, da se nekaterih stvari naučimo hitreje. V ligi, v kateri igramo, je pomembno, da te je malo strah. Če te ni, se ti lahko zgodi nekaj takega. Zame osebno je boljši poraz s 7:0 kot s 3:2. Taki večeri se zgodijo, ni se bilo prvič, da se nam je to zgodilo. Lani smo z 8:0 izgubili z Znojmom, a smo potem tri tekme zapored zmagali. Za poraz smo krivi sami, a moramo dvigniti glave, se pogovoriti in iti naprej. Nismo ne prva ne zadnja ekipa, ki se ji je to zgodilo," je po srečanju dejal trener Mitja Šivic.

Ta bo svoje moštvo znova vodil v petek, ko bo v Tivoliju gostoval vse bolj razpoloženi Dunaj, ki v Ljubljano prihaja na krilih petih zaporednih zmag.

Luka Maver si je prislužil tekmo prepovedi in 200 evrov kazni. Foto: Guliverimage

Maver bo počival eno tekmo

V nedeljo so oklepniki iz avstrijske prestolnice na kolena spravili Pioneers Vorarlberg, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver. Ta si je v 56. minuti po vložku s kolenom prislužil 5 + 20 minut kazni, dan pozneje pa prejel še dodatno kazen.

Po ogledu videoposnetka so mu zaradi brezbrižnega prekrška (kneeing) s kolenom naložili tekmo prepovedi in 200 evrov denarne kazni. Maver bo tako izpustil sredin obračun z Linzem.