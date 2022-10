Kopitar obelodanil novembrski načrt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška članska izbrana vrsta bo z novembrskim reprezentančnim zborom začela priprave na svetovno prvenstvo elitne hokejske divizije, ki bo maja prihodnje leto potekalo v Rigi v Latviji in Tampereju na Finskem. Na novembrskem turnirju že tradicionalno priložnost za dokazovanje dobijo tudi nekateri mlajši in nestandardni reprezentanti.

Risi se bodo tako čez štirinajst dni zbrali v svoji tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu, kjer bodo opravili tridnevne priprave, nato pa bodo odpotovali proti madžarski prestolnici.

Tam jih od četrtka do nedelje čaka mednarodni turnir, na katerem se bodo v dveh skupinah pomerile reprezentance (A) Madžarske, Japonske in Francije ter (B) Italije, Ukrajine in Slovenije.

Reprezentanca na Madžarsko pričakovano ne bo odpotovala v najmočnejši zasedbi. Skoraj vsi napadalci igrajo v ICEHL, nekaj tudi v Alpski ligi za Jesenice. Na seznamu je tudi vidnejši član Jesenic Eric Pance, a kot rezerva, med rezervami je tudi njegov soigralec, branilec Miha Logar.

Polovica branilcev prihaja iz slovenskih klubov, med najbolj izkušenimi so legionarja Žiga Pavlin in Klemen Pretnar pa Miha Štebih in Matic Podlipnik, ki je trenutno brez kluba.

Med vratarji bo Matjaž Kopitar računal na Luko Gračnarja, ki je po dogovoru za kratek čas oblekel dres Angersa in zamenjal poškodovanega čuvaja mreže francoskega kluba, zdaj pa je brez kluba, Roka Stojanoviča, ki brani na Poljskem, in mladega "Celovčana" Vala Usnika.

Slovenci bodo v petek in soboto (11. in 12. november) igrali z Italijani in Ukrajinci, v nedeljo sledijo tekme za razvrstitev.

Selektor Matjaž Kopitar je na tokratno reprezentančno akcijo povabil naslednje igralce:



Vratarji: Luka Gračnar (brez kluba), Rok Stojanovič (Cracovia Krakow), Val Usnik (EC KAC)

Branilci: Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Aleksandar Magovac, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija), Miha Logar (r), Žiga Urukalo (oba HDD Acroni Jesenice), Žiga Pavlin (HC Banska Bystrica), Matic Podlipnik (brez kluba), Klemen Pretnar (Starbulls Rosenheim), Miha Štebih (Aigles de Nice)

Napadalci: Tadej Čimžar, Luka Kalan, Rok Kapel, Gregor Koblar, Nik Simšič, Jaka Sodja, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg), Eric Pance (r), Erik Svetina (oba HDD Acroni Jesenice), Aljaž Predan (EC Salzburg), Blaž Tomaževič (EC VSV)



*Seznam igralcev se do začetka reprezentančnega zbora zaradi morebitnih poškodb, bolezni ali klubskih obveznosti lahko še spremeni.

(r) - rezerva