Incident na Češkem: Slovenca ogrozil "stari znanec policije" #video

Petardo naj bi v Slovenca vrgel star znanec policije, poročajo češki mediji. "Gre za povratnika, človeka v stečaju, proti kateremu že tečejo številni postopki. Obravnava ga policija, moral pa bi že priznati dejanje in dobiti bi moral dosmrtno prepoved vstopa v dvorano Třebíča," je mogoče prebrati na spletni strani Češke hokejske zveze.

Rok Macuh je po močnem poku petarde padel na tla, po incidentu se je pritoževal, da slabo sliši, da ga boli glava, takoj so ga prepeljali v bolnišnico v Olomoucu, kjer so po preiskavah k sreči ugotovili, da slovenski hokejist ne bo utrpel dolgotrajnejših poškodb. A kaj lahko bi se razpletlo veliko bolj tragično.

"Izjemno veseli smo, da z Rokom ne bo hujšega, a to ne spremeni dejstva, da bi ta premišljeni in načrtovani napad lahko resno poškodoval mladega športnika ali celo zadel skupino otrok, ki je stala v bližini kazenskega boksa. Katastrofalnih posledic tega si sploh ne upam predstavljati," je v uradni izjavi za javnost zapisal predsednik domačega kluba Martin Svoboda.

Navijači Třebíča so se že takoj po tekmi javno ogradili od dejanja "neuravnovešenega gledalca" in se opravičili gostujoči ekipi kot tudi Macuhu. Tudi igralci Třebíča so bili ogorčeni in so se opravičevali tekmecem, a je disciplinska komisija češke zveze prireditelja tekme vseeno kaznovala s 40 tisoč kronami denarne kazni, ob tem pa še prepovedala gledalce na delu tribune za kazenskim boksom za pet tekem.

Napadalca obravnava policija, nato bo njegov primer prevzelo tožilstvo, predsednik kluba, ki ga je napad očrnil, pa pričakuje najstrožje mogoče ukrepe. "Po našem mnenju je bilo to kriminalno dejanje in zahtevamo najstrožjo kazen," je še zapisal Svoboda.