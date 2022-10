Incident na Češkem pod drobnogledom policije: Slovenec jo je odnesel dobro

Dobrih deset minut pred koncem ponedeljkovega obračuna čeških drugoligašev Třebíča in Přerova se je ob vodstvu prvega s 3:0 zaslišal močan pok. Igra je bila nekaj trenutkov pozneje prekinjena. Kot se je izkazalo, je eden od domačih "navijačev" na kazensko klop, kjer je kazen prestajal slovenski napadalec Rok Macuh (član Přerova), vrgel pirotehnično sredstvo. Pri tem je zadel 25-letnega Štajerca, ki je padel na tla. Posredovalo je zdravstveno osebje, Macuh pa je nekaj trenutkov pozneje vstal in se sam napotil v slačilnico.

Trenutek, ko je počilo:

Spodbudni izvidi prvih pregledov

Rok Macuh naj ne bi utrpel poškodb sluha. Foto: Printscreen Kot so zapisali na uradni spletni strani kluba, je imel Macuh po nešportni potezi enega od gledalcev težave s sluhom in hudim glavobolom. Prepeljali so ga v bolnišnico v Olomoucu, od koder so prišle spodbudne informacije. "V bolnišnici Olomouc na srečo niso potrdili poškodbe sluha. Podrobnejši pregledi še sledijo. Verjamemo, da ne bo nič hujšega. Želimo mu čimprejšnje okrevanje," je v klubski izjavi dejal športni direktor Přerova Pavel Hanák, ob tem je obsodil dejanje gledalca in se zahvalil osebju za pomoč.

"Nedvoumno obsojamo napad s petardo na našega igralca. Vsi smo bili šokirani, ko je močno počilo in je Rok obležal. Velika zahvala gre zdravstveni službi, ki je igralcu v šoku takoj zagotovila pomoč. Zahvaljujemo se tudi vodstvu kluba Třebíč in navijačem za izraženo podporo našemu hokejistu. Sami nismo želeli nadaljevati tekme, a smo po posvetu s sodniki odigrali še zadnje minute."

Navijaška skupina se je distancirala od dogajanja

Po poročanju hokej.cz se je navijaška skupina Třebíča distancirala od sramotne poteze in se po tekmi (s 3:0 so zmagali domači) napotila do slačilnice gostov ter se opravičila: "Kot skupina najbolj aktivnih in zvestih navijačev se absolutno distanciramo od te 'svinjarije' in obsojamo dejanje posameznika. Zelo nam je žal za celotno situacijo."

"Kar se je zgodilo ob koncu tekme, ne spada v šport. Vsi se distanciramo od tega. Spoštujemo vsakega navijača, a tak človek ne spada na tekmo in upam, da se tukaj ne bo več pojavil," se je v imenu kluba Trebič opravičil pomočnik trenerja Jaroslav Barvíř.

Klub čaka kazen, nerazumljiv vložek gledalca, za katerega naj bi že vedeli, kdo je, pa je pod drobnogledom kriminalistične policije.