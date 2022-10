Sabolič zadel in podal na koroškem derbiju, a veselil se je Tičar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celovec je na državni praznik slavil zmago na koroškem derbiju. Beljak, ki ga je Robert Sabolič popeljal v vodstvo (2:1), so premagali po kazenskih strelih. Foto: Guliverimage

Vrhunec 13. kroga ICEHL je bil 343. koroški derbi v prenovljeni dvorani Heidi Horten, ki ga je po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 dobil Celovec, za katerega sta igrala napadalca Rok Tičar in Luka Gomboc, medtem ko je vratar Val Usnik dogajanje spremljal ob ledu. Robert Sabolič je v dresu Beljaka podal za izenačenje na 1:1, v 44. minuti pa zadel za vodstvo svojega moštva. Celovec je hitro odgovoril z izenačenjem, do konca rednega dela gola ni bilo, tako da je sledil podaljšek, nato pa še loterija in 181. zmaga Celovca na koroških derbijih.