Jeseničani podaljšali alpski zmagoviti niz

Železarji, vodilno moštvo regionalnega tekmovanja, nadaljujejo dobre predstave v alpski ligi. Potem ko so konec prejšnjega tedna dosegli dve zmagi v dveh dneh v domači dvorani (Fassa, Lustenau), so bili danes uspešni še na gostovanju pri Rittnu.

Za goste je prvi zadel Luka Ščap, v drugi tretjini pa je vodstvo povišal Aljoša Pretnar. Na začetku zadnje tretjine so slovenski hokejisti izkoristili igralca več, zadel je Andrej Galuškin. Domači so nato sicer še znižali za kanček upanja, toda ob koncu, ko so skušali do ugodnejšega izida priti tudi brez vratarja, je zadnji jeseniški gol dve minuti pred koncem dosegel še Erik Svetina.

To je bila za Jeseničane že deseta zmaga v letošnji sezoni alpske lige, deveta zaporedna. Imajo le en poraz z začetka proti novincem, ekipi Unterland Cavaliers.

Naslednja tekma čaka Jeseničane v soboto v domači dvorani, ko bodo gostili ekipo Vipitena.

Železarji imajo v svoji vrsti igralca tekmovanja preteklega tedna. To je mladi latvijski napadalec Rudolfs Polcs, ki je ob zadnjih dveh zmagah štirikrat zadel. Latvijec je pri desetih golih, kar ga uvršča na drugo mesto alpske lestvice.