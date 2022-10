Sedma zaporedna zmaga in Jesenice so znova vodilne

Železarji so v regionalnem tekmovanju imeli skoraj 14 dni premora, saj so prejšnji konec tedna nastopali na turnirju evropskega celinskega pokala. V Asiagu so proti starim znancem iz prejšnjih letih izgubili odločilno tekmo z 2:5 in se tako poslovili od nadaljnjega tekmovanja. V alpski ligi pa jih je čakala teoretično lahka naloga. K Jeseničanom je prišla predzadnja zasedba, ki je na prvih osmih tekmah dosegla le dve zmagi. Na koncu so domači zmagali zanesljivo s šestimi goli razlike.

Hitro je bilo jasno, da Lustenau ne bo mogel slediti Jeseničanom. Ti so prvič zadeli v sedmi minuti, uspešen je bil Erik Svetina, sledil je še prvi zadetek v ligi mladega Ožbeja Repa, v prvi tretjini pa sta se med strelce vpisala še Žan Jezovšek in Rudolfs Polcs celo z igralcem manj.

V drugi tretjini so domači zadeli še dvakrat (Svetina, Polcs), ni pa jim uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, saj so gostje premagali Anttija Karjalainena, ko so znižali na 1:6. V zadnjem delu so domači močno popustili ritem, Polcs pa je zanesljivo in zasluženo zmago, po kateri so železarji spet na prvem mestu lestvice, potrdil še s svojim tretjim zadetkom na tekmi.