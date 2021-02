Brez trdnih dokazov o incidentu vodstvo NHL ne bo sprožilo preiskave

Ruski in ameriški mediji so polni prispevkov o Artemiju Panarinu, ki se je za nedoločen čas umaknil iz hokeja. Njegov nekdanji trener Andrej Nazarov je namreč 29-letnega napadalca New Yorka Rangers pred dnevi obtožil, da je leta 2011, ko so v ligi KHL z Vitjazom gostovali v Rigi, v hotelskem lokalu pretepel 18-letnico.

Panarin je obtožbe zanikal, vodstvo NY Rangers mu stoji ob strani in verjame njegovim besedam. Rus je prepričan, da gre za politične spletke, saj je pred časom javno ostro kritiziral predsednika Vladimirja Putina, ki ga podpira Nazarov, in podprl opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Zvezdnik je napovedal tožbe, odločen je, da dokaže svojo nedolžnost.

Vodstvo NHL ne bo odprlo preiskave, če ne bo trdnih dokazov, da se je incident res zgodil. Foto: Reuters

Vodstvo lige NHL je v začetku tedna sporočilo, da bo spremljalo situacijo. V torek je novinar New York Post Larry Brooks zapisal, da vodilni v najmočnejši hokejski ligi na svetu niso odprli neodvisne preiskave obtožb, uperjenih proti Panarinu, ter da brez trdnih in verodostojnih dokazov tega tudi ne bodo storili.

Pred Panarinom so zahtevni dnevi, kdaj se bo vrnil v tekmovalni ritem, pa za zdaj še ni jasno.

