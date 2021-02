Udarec za Američana in Šveda

Slabe novice prihajajo iz tabora Buffalo Sabres in St. Louis Blues. Obe moštvi sta do konca sezone ostali brez branilcev, na daljši prisilni počitek odhajata stebra obrambe Jake McCabe in Carl Gunnarsson.

27-letni branilec Buffalo Sabres Jake McCabe se je poškodoval na sobotni tekmi z New Jersey Devils, magnetna resonanca je pokazala težjo poškodbo branilčevega desnega kolena. Poškodovano ima sprednjo križno vez, stransko vez in meniskus. Američan naj bi okreval od šest do osem mesecev. "Čeprav so za menoj zelo težki dnevi, me z optimizmom navdaja velika podpora družine, prijateljev, kluba in celotne skupnosti Buffala," je o zahtevnem položaju, v katerem se je znašel, dejal eden od pomočnikov Buffalovega kapetana Jacka Eichla.

Sezona se je v torek predčasno končala tudi za veterana St. Louis Blues. Carl Gunnarsson se je poškodoval sredi obračuna z Los Angeles Kings, na katerem so Kralji vknjižili peto zaporedno zmago. Branilec jo je skupil sredi tekme v boju za plošček z Gabrielom Vilardijem. Natančne razsežnosti 34-letnikove poškodbe še niso znane, so pa v klubu že potrdili, da je zaradi poškodbe desnega kolena že končal sezono.

