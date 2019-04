Večna tekmeca začenjata bitko za finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva slovenska, italijanski in avstrijski klub začenjajo bitko za finale Alpske lige. V tega bosta napredovali moštvi, ki bosta prvi zmagali trikrat.

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v četrtfinalu s 4:2 v zmagah izločili lanskega podprvaka Ritten. Njihov nasprotnik bo Lustenau, ki je v soboto po sedmih tekmah strl odpor mlade ekipe Salzburga. Ljubljančani in Avstrijci so se v rednem delu srečali dvakrat. Na novembrski tekmi je s 3:0 zmagal Lustenau, na februarski je s 5:2 zmaga ostala v Tivoliju.

Polfinale tega para se bo ob 19.15 začel prav v ljubljanski dvorani.

Jeseničani polfinalno serijo proti Pustertalu začenjajo v gosteh. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji nad najboljšo ekipo rednega dela

Jeseničani so v četrtfinalu ekspresno, brez poraza in s štirimi zmagami, izločili lanskega prvaka Asiago. Tudi polfinalni nasprotnik železarjev si je polfinalno vstopnico zagotovil na najhitrejši način. Val Pusteria je s 4:0 v zmagah izločila Cortino.

Gorenjska ekipa, ki v zadnjem mesecu igra precej bolje, kot je v začetku leta, je v rednem delu palice dvakrat prekrižala z najboljšo ekipo skupinskega dela Pustertalom in obakrat izgubila (2:6, 1:4).

Polfinale se bo ob 20. uri začel v Italiji.

Termini preostalih polfinalnih tekem: 3., 5., 7., 9. april

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi

