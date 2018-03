Sanjski začetek: železarji po podaljšku do prednosti

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so na prvi tekmi polfinalne serije Alpske lige po podaljšku premagali aktualne prvake tekmovanja, Ritten. Domačini so že vodili z 2:1 in 3:2, a se železarji niso dali in na koncu do pomembne zmage prišli po podaljšku. Junak srečanja je bil Nik Pem. Drugo tekmo bosta moštvi odigrali v soboto ob 18. uri v Podmežakli.

Železarji so tekmo odlično začeli in ob razpoloženem vratarju Saundersu, ki je imel v prvi tretjini 14 obramb (na koncu dvoboja pa kar 44), kronali eno od svojih akcij, Urban Sodja pa je sredi tretjine svojo ekipo popeljal v vodstvo. To se je stopilo v nadaljevanju, ko je Alexander Esiath najprej izenačil, potem pa domače povedel do prednosti. A razburljivo končnico je z zadetkom še pred odmorom napovedal Nik Pem.

V zadnji tretjini so domači spet hitro povedli, a so imeli tudi gostje še dovolj moči za odgovor in Kalan je v 56. minuti poskrbel za 3:3 in podaljšek. V tem so imeli zadnjo besedo železarji, Pem pa je z drugim zadetkom v 68. minuti poskrbel za pomembno zmago slovenskih prvakov.

V drugem polfinalnem paru se merita najboljša ekipa rednega dela lige Asiago in Val Pusteria, katere barve brani slovenski napadalec Eric Pance. Vlogo favoritov je na prvi tekmi kljub mrku v zadnji tretjini potrdil Asiago.

Ekipe igrajo na tri zmage.