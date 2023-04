Jeseničani čakajo tekmeca v finalu

Medtem ko so hokejisti HDD Jesenic s svojim polfinalnim tekmecem v Alpski ligi Rittnom opravili v štirih tekmah, se danes nadaljuje bitka v drugem polfinalnem paru. Izid v zmagah med moštvoma Cortina in Red Bull juniors je izenačen na 2:2. Danes se bosta moštvi v Salzburgu pomerili na peti tekmi.

Železarji v končnici letošnje Alpske lige ne poznajo poraza, v četrtfinalu so s 4:0 v zmagah odpihnili Wipptal, v polfinalu z enakim izidom še Ritten in zdaj čakajo, s kom se bodo pomerili za naslov alpskega prvaka.

V igri sta še Cortina in salzburški Red Bull juniors, ki pa bijejo hud polfinalni boj. Salzburžani so dobili prvo tekmo doma po podaljšku s 3:2, nato jim je Cortina vrnila najprej z 2:1 doma, pa nato kar s 6:1 v gosteh. Mladi rdeči biki so serijo izenačili v četrtek v Cortini d'Ampezzo s še eno tesno zmago, slavili so s 4:3 v podaljšku.

Polfinale v alpski ligi poteka na štiri zmage.