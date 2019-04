Olimpija si lahko pribori zaključni plošček, Jeseničani po izenačenje

Polfinalni ritem Alpske lige se bo nadaljeval v sredo. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na uvodni ponedeljkovi tekmi precej prepričljivo premagali Lustenau in v seriji na tri zmage povedli. Če bodo v sredo slavili na gostovanju, kamor so odpotovali v torek, si bodo priigrali zaključni plošček za finale, ki bi ga lahko izkoristili že v petek doma. Na domačem ledu bodo v sredo na delu člani drugega slovenskega predstavnika, HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji bodo ob 19. uri pričakali Val Pusterio, pri kateri so v ponedeljek vodili z 2:0, nato pa v podaljšku izgubili (2:3), in poskušali izenačiti serijo.