Jeseničane zmaga pelje v prvi finale

Železarji so polfinale proti Rittnu odprli z domačo zmago (2:1), nadaljevali z gostujočim porazom (2:3) in pa prepričljivo domačo četrtkovo zmago, ko so italijanskega tekmeca odpravili s 6:0. Če bodo varovanci Nika Zupančiča zvečer na Južnem Tirolskem uspešni, se bodo prič uvrstili v finale Alpske lige. Če bodo gostitelji serijo izenačili, bo odločilna peta tekma v torek na Jesenicah.

Zaključni plošček za finale ima tudi Asiago. Italijani so prvo tekmo dobili za zeleno mizo, saj Lustenau ni imel dovolj hokejistov za igro, na drugi tekmi so Avstrijci izenačili, na tretji pa je Asiago z zmago (4:2) v seriji znova povedel. Zvečer bodo igrali na Predarlskem.