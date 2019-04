Olimpija za biti ali ne biti: če ne bi verjeli, bi bilo nesmiselno igrati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 20. uri odigrali peto finalno tekmo proti Pustertalu, ki z zmago že lahko postane prvak Alpske lige. Zmaji kljub dvema bolečima porazoma, ko so na domačem ledu v zadnji tretjini dvakrat zapravili prednost dveh zadetkov, v besedah obstajajo optimistični in se ne predajajo. Če bo Ljubljančanom uspelo zmagati, se bo serija v petek nadaljevala v Tivoliju, v nasprotnem primeru bo v petek v Ljubljani prva tekma finala državnega prvenstva med zmaji in železarji.

Ljubljanska Olimpija je v nedeljo in ponedeljek zapravila prednost dveh zadetkov in vknjižila finalna poraza proti Pustertalu, ki je po preobratih prišel do dveh zaključnih ploščkov. Italijani, v seriji na štiri zmage vodijo s 3:1, bi z večerno zmago tako že postali prvaki Alpske lige.

"Če ne bi verjeli v preobrat, potem bi bilo nesmiselno, da sploh igramo. Finale se igra na štiri zmage. Vemo, da je najtežje končati, tako da še ni odločeno. Za nas bo to kot sedma tekma. Gremo po zmago. Utrujenosti ni, to je finale, tudi če bi bila, bi dal vsak od sebe zadnji atom moči," pred večernim srečanjem v Brunicu pravi napadalec HK SŽ Olimpija Žiga Pešut.

Štajerec upa, da bodo tokrat enako močni skozi ves obračun, da ne bo prišlo do novih črnih minut in padcev v igri, zaradi katerih "smo prejemali poceni zadetke in na koncu nesrečno izgubili."

"Brez predaje," je po ponedeljkovem porazu ponavljal tudi trener Jure Vnuk, ki se z ekipo tokrat ni odločil, da bi na Južno Tirolsko odpotovali dan pred tekmo, temveč se bodo na pot podali neposredno na obračun. Kako preobrniti serijo, mož s trenersko taktirko ve. Pred leti so v finalu domačega prvenstva z Olimpijo proti Jesenicam izgubljali z 0:2, nato pa nanizali štiri zmage in postali prvaki.

Nik Simšič pred večerno tekmo:

V petek v Tivoli na Alpsko ligo ali na derbi z Jesenicami?

Da bi Olimpija ohranila upe na naslov, mora nujno zmagati. Ob zmagoslavju zmajev bi se alpska finalna serija v petek nadaljevala v Tivoliju. Ta bo tudi v primeru večernega poraza Ljubljančanov v petek gostil hokejski obračun. Če zeleno-beli zvečer izgubijo, se namreč v petek začne finale državnega prvenstva med Olimpijo in branilci naslova Jeseničani. Igrali bi na dve zmagi.

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Sreda, 17. april

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo treba

