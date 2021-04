Olimpija po alpsko lovoriko: Ne bomo ponovili napake

Hokejisti HK SŽ Olimpija si lahko zvečer v Tivoliju zagotovijo novo lovoriko Alpske lige. Če bodo še tretjič v nekaj dneh ugnali Asiago, bodo ubranili naslov prvaka. V primeru slavja bo to njihov zadnji obračun v tekmovanju, saj bodo v prihodnje igrali v ligi ICEHL. Ljubljančani so tudi v polfinalni seriji vodili z 2:0, a nato v finale napredovali šele po peti tekmi. "Ne bomo ponovili te napake," pred večernim srečanjem (20. uri) pravi strelec zmagovitega četrtkovega zadetka Luka Ulamec.

Za letošnjima finalistoma Alpske lige HK SŽ Olimpija in Asiagom sta dve finalni tekmi. Na obeh je bilo še kako tesno, na obeh je odločal podaljšek.

Branilci naslova, Ljubljančani so na uvodnem srečanju v Tivoliju v zadnjih minutah zapravili prednost z 2:0, a nato po podaljšku slavili s 3:2 Na drugem dvoboju v Italiji so gostitelji dvakrat povedli, drugič zgolj minuto pred koncem rednega dela. A zmaji so kaj hitro našli odgovor in po strelu z modre Aleksandra Magovca izsilili podaljšek. V tem so bili boljši nasprotnik, pomagali sta tudi boljša fizična pripravljenost in daljša klop. V sedmi minuti podaljška je za novo veselje Olimpije poskrbel Luka Ulamec.

Foto: Vid Ponikvar

Še zadnja tekma v Alpski ligi?

Zeleno-beli so si priigrali dva zaključna ploščka za ubranitev naslova prvaka Alpske lige (iz leta 2019, lani prvaka zaradi predčasno končanega tekmovalnega obdobja ni bilo), od katere se po tej sezoni poslavljajo, saj se selijo na višjo tekmovalno raven, v ligo ICEHL. Zvečer bi tako lahko bil na sporedu zadnji obračun Olimpije v tem tekmovanju. V Tivoliju so odločeni, da se polfinalna zgodba, ko so proti Lustenauu zapravili dva zaključna ploščka, ne ponovi.

"Zagotovo smo se v seriji z Lustenauom nekaj naučili. Te napake ne bomo ponovili. Gremo na polno, na zmago. Od prve do zadnje minute bomo šli na vse ali nič. Imamo dobro taktiko, dolgo klop, vsak lahko igra. Upam, da tekmo pripeljemo do zmage in da osvojimo ta pokal," je v klubski mikrofon pred večernim srečanjem dejal Ulamec.

Če bi Asiagu uspelo zmagati, bi se serija nadaljevala v ponedeljek v Italiji.

Po koncu alpskega finala Olimpijo čaka še finale državnega prvenstva proti Jesenicam, nekatere njene hokejiste pa nato še reprezentančni turnir v Tivoliju.