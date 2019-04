Zmaji po nori tekmi v Tivoliju ostajajo v boju za naslov alpskih prvakov

Hokejistom HK SŽ Olimpija je po izjemni predstavi v domači Hali Tivoli in zmagi s 6:2 uspelo izsiliti sedmo tekmo finala Alpske lige. Olimpija in Pustertal imata zdaj vsak po tri zmage, odločitev o naslovu prvaka bo padla v nedeljo v Brunicu.

Sedmo tekmo so zmaji - Jure Vnuk je spet premešal napade - začeli odlično, že v 47. sekundi je mrežo Brunica zatresel član tretjega napada Janez Orehek in razveselil spet zelo dobro zapolnjene tribune Hale Tivoli. Na teh je spet več kot 3.500 navijačev.

Olimpija je pritiskala, streljala z vseh strani, a v sedmi minuti so gostje izenačili, ko je napako pred vrati Žana Usa naredil Aleš Kranjc, plošček je pristal pri gostih, Markus Gander pa je darilo tudi izkoristil. V 17. minuti je za vrati Brunica plošček izgubil Armin Helfer, domači - na ledu so imeli igralca več - so ga hvaležno pobrali, za novo vodstvo Olimpije pa je zadel Žiga Pešut.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Druga tretjina je bila trda, med power-playem Pustertala je bilo večkrat vroče, a se je v vratih izkazal Us. V 30. minuti je Italijanom pošla zbranost, z mojstrskim prodorom "coast-to-coast" in zadetkom za 3:1 je dvorano na noge dvignil Miha Zajc in ko so hokejisti Pustertala še prihajali k sebi in komplicirali pred svojimi vrati, je za 4:1 poskrbel Anej Kujavec. Zmaji so še naprej pritiskali, ob igralcu več v 34. minuti je kapetan Aleš Mušič vodstvo povišal na 5:1. V nadaljevanju so tudi gostje pokazali, kako nevarni so ob igri z igralcem več. V 36. minuti je svoj drugi gol na tekmi dosegel Gander.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na zadnjih treh tekmah je ena od ekip pred zadnjo tretjino vselej vodila z dvema zadetkoma, a nato izgubila. Olimpija, ki, zanimivo, tokrat doma igra v belih dresih (Pustertala v zelenem še ni premagala), je imela danes za zadnjih 20 minut zalogo treh golov. To je v 48. minuti še povečala, ko so Italijani iz igre vzeli vratarja, da bi imeli v polju igralca več, a jim je načrt pokvaril Aleš Mušič, ki je prišel do ploščka in ga poslal v prazen gol.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo v Italijo

Olimpija je torej izsilila sedmo tekmo, prvak Alpske lige bo znan v nedeljo v Italiji, kar vpliva tudi na finale državnega prvenstva, ki se bo igral po sistemu boljši iz dveh tekem. Ekspresni finale bi se tako začel v torek na Jesenicah, končal pa v četrtek v Ljubljani.

Alpska liga, finale, šesta tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):

Nedelja, 21. april

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Petek, 19. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Orehek 1., Pešut 17. (PP1), Zajc 30., Kujavec 30., Mušič 34. (PP1) ; Gander 7., 36. (PP1)



Sreda, 17. april

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:3* (1:0,1:0, 0:2,0:1) /3:2/

Grossgasteiger 11., M. Virtala 39.; Planko 52., K. Čepon 60., Planko 62. Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol *podaljšek //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

Preberite še: