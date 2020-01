Olimpija se je po zaostanku znesla nad Avstrijci

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so v Tivoliju s 5:1 odpravili Kitzbühel in vknjižili deseto zaporedno zmago. Na pomembnem gostovanju pri peti Cortini bodo zvečer člani HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji zasedajo deveto mesto, od tako želenega šestega, ki po 34 krogih rednega dela neposredno vodi v končnico, jih ločijo tri točke. Zmaga gorenjske ekipe je za ohranitev realnih upov na šesterico skoraj nujna.

Ljubljančani so pred tednom dni postali prvo moštvo, ki si je že zagotovilo četrtfinalno vstopnico, v četrtek pa proti Kitzbühlu, ki bo priložnost za končnico iskal v dodatnih bojih, nadaljevalo zmagoviti niz. Ta je zdaj pri številki deset.

Avstrijci so v Tivoliju povedli v tretji minuti, ko je vratarja Tilna Spreitzerja ugnal Henrik Hochfilzer. Zmaji so imeli terensko premoč, a nobenega od 14 strelov niso spremenili v zadetek. So bili pa toliko bolj uspešni v drugi tretjini, ko so kar petkrat zatresli mrežo nasprotnikov. Izenačil je Luka Ulamec, prvo vodstvo je priigral Gal Koren, nato pa so do konca drugega dela zadeli še Nejc Brus, Kristjan Čepon in Žiga Pešut, ki je ob igralcu več postavil končnih 5:1.

Fotogalerija s tekme HK SŽ Olimpija : Kitzbühel (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Železarji pri Cortini

Na zahtevnem gostovanju pri Cortini so Jeseničani, ki so s štirimi zaporednimi zmagami poskočili po lestvici in lahko še vedno upajo na preboj med šesterico. Trenutno so deveti, od šestega mesta jih ločijo zgolj tri točke. A konkurenca je izjemno zgoščena, tudi 11. Vipiteno zaostaja zgolj za ti točke, tako da prostora za napake in prepoceni izgubljene točke - železarji so jih v tej sezoni prepoceni zapravili kar nekaj - ni.

Jeseničani se bodo za pomembne točke v boju za končnico potegovali pri Cortini. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Italijanski gostitelj je slavil na zadnjih petih tekmah in ima pred varovanci Mitje Šivica, ki bodo napadali peto zaporedno zmago, sedem točk prednosti. Na prvem medsebojnem obračunu je Cortina zmagala po kazenskih strelih.

Jeseničani bodo po večerni tekmi nove točke Alpske lige iskali v soboto pri drugi ekipi Celovca, ki ji pripada dno lestvice, Olimpija pa bo na delu v torek, ko bo gostila Bregenzerwald. Še pred torkom bosta obe moštvi v ponedeljek odigrali uvodni četrtfinalni tekmi državnega prvenstva, zmaji se bodo pomerili s HDK Maribor, železarji pa s HKMK Bled.

Alpska liga, 9. januar

Lestvica

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 30 tekem – 73 točk

2. Ritten 30 – 66

3. Val Pusteria 29 – 65

4. Lustenau 29 – 52

5. Cortina 28 – 52

6. Feldkirch 28 – 48

.......................................

7. Asiago 28 – 47

8. Fassa 28 – 47

9. HDD Sij Acroni Jesenice 28 – 45

10. Zell am See 30 – 45

11. Vipiteno 29 – 45

12. Red Bull Salzburg II 29 – 43

13. Gardena 29 – 38

14. Kitzbuhel 30 – 34

15. KAC II 29 – 27

16. Bregenzerwald 29 – 26

17. Vienna Capitals II 28 – 23

18. Black Wings Linz 29 – 3

Preberite še: