Slovenska predstavnika na zahtevnem gostovanju

Ljubljančani, ki so sredi tedna prejeli zeleno luč za selitev na višjo tekmovalno raven (ligo ICEHL), so si za zdaj kot edini že zagotovili četrtfinalno vstopnico. Tokrat se bodo na prvem mestu poskušali utrditi v Salzburgu, kjer pa jih v lovu na deveto zaporedno alpsko zmago čaka neugoden tekmec. Mlada ekipa rdečih bikov se drži petega mesta in še vedno upa na preboj med četverico, ki si bo po 36. tekmah že priigrala končnico. Olimpija je januarja doma izgubila s Salzburžani (2:5).

Jeseničane zvečer čaka še en tekmec, ki je pred dnevi prejel priložnost, da se v naslednji sezoni pridruži ICEHL. Gostovali bodo pri drugem Pustertalu, ki je točko pred njimi, a ima na računu tudi dve tekmi več. Ob ugodnem rezultatu bi si železarji lahko priborili četrtfinalno vstopnico. Gorenjski kolektiv se je z južnotirolskim nasprotnikom srečal že sredi januarja in ga premagal s 4:2.

Po večernem srečanju kaj kmalu sledi še en večni slovenski derbi, v torek se bodo rdeči in zeleni pomerili v dvorani Podmežakla.

Alpska liga Sobota, 6. marec

19.15 Red Bull Juniors - HK SŽ Olimpija

20.00 Val Pusteria - HDD Sij Acroni Jesenice

Steel Wings Linz - Gardena

Fassa - Bregenzerwald

Feldkirch - Cortina

Lustenau - Ritten

Asiago - Kitzbuhel

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 32 tekem – 73 točk

2. Pustertal 32 – 65

3. HDD Sij Acroni Jesenice 30 – 64

4. Asiago 31 – 56

....................................

5. Red Bull Juniors 31 – 52

6. Cortina 31 – 51

7. Lustenau 32 – 46

8. Ritten 32 – 40

9. Gardena 32 - 39

10. Bregenzerwald 31 – 38

11. Feldkirch 31 – 38

12. Vipiteno 32 – 36

...................................

13. Fassa 31 – 33

14. EC KAC II 32 - 25

15. Kitzbühel 33 – 23

16. Steel Wings Linz 31 – 5 *Prve štiri ekipe se po rednem delu uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

