Jeseničani so se z zmago utrdili na vrhu

Potem ko so Jeseničani nazadnje doma po kazenskih strelih premagali mlado ekipo Salzburga s 4:3, so danes na prvem od dveh zaporednih gostovanj zmagali že po rednem delu in se z novim uspehom utrdili na vrhu lestvice.

Prvi gol je za goste Eric Pance dosegel v peti minuti, ko so imeli Jeseničani celo igralca manj na ledu. Domači so sicer hitro izenačili, po premoči v prvi tretjini za goste in po drugi, kjer so imeli terensko premoč domači, pa je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjem delu.

Patrik Rajsar je poskrbel za novo hitro vodstvo v 42. minuti, te prednosti pa domačim ni več uspelo izničiti. Poskušali so tudi brez vratarja v zadnji minuti, a je jeseniški vratar Oscar Fröberg ostal nepremagan, medtem ko je jeseniško zmago z zadetkom na prazna vrata z drugim golom na tekmi potrdil Pance.

Naslednji obračun čaka železarje že v soboto, ko bodo gostovali še pri Kitzbühlu.