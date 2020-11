Olimpija na Južnem Tirolskem

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo zvečer gostovali pri italijanskem Rittnu. Gre za oktobrsko tekmo, ki so jo na poznejši termin prestavili zaradi težav s covid-19 v taboru Italijanov. Ljubljančani so na nepopolni lestvici na drugem mestu, Južni Tirolci, ki so bili v zadnjih letih vselej v zgornjem delu lestvice, pa so do zdaj vknjižili zgolj štiri točke.