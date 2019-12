Jeseničani gostijo soseda z lestvice, Olimpija v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 17. uri pričakali avstrijski Kitzbühel, ki zaseda 14. mesto, na katerem ima tri točke manj in tekmo več od železarjev. Člani vodilnega kluba tekmovanja HK SŽ Olimpija gostujejo pri sedmi Cortini.

Na zadnji tekmi Alpske lige so železarji visoko, s 6:1, premagali drugo ekipo Dunaja, prvo medsebojno srečanje sezone s Kitzbühlom pa Jeseničanom ni ostalo v najlepšem spominu. V Avstriji so vodili s 3:0, na koncu pa po podaljšku klonili s 3:4.

Olimpija je na zadnjem alpskem srečanju prehitela sireno in s 3:2 premagala Asiago. Tokrat bodo vodilni zmaji gostovali pri Cortini, tudi oni nimajo najlepših spominov na uvodni medsebojni spopad z italijanskim kolektivom. Sredi novembra so doma vodili z 2:0, zmago po kazenskih strelih (3:2) pa so takrat odpeljali gostje.

Obe slovenski moštvi bosta po večernih tekmah nove točke Alpske lige lovili v soboto. Olimpija bo ob 17.30 gostila Vipiteno, Jeseničani pa bodo gostovali pri podprvaku Pustertalu.

Alpska liga, 26. december

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 23 tekem – 53 točk

2. Ritten 23 – 50

3. Val Pusteria 23 – 48

4. Lustenau 23 – 43

5. Fassa 22 – 42

6. Feldkirch 22 – 40

.......................................

7. Cortina 22 - 39

8. Asiago 23 – 37

9. Vipiteno 23 – 36

10. Red Bull Salzburg II 24 - 34

11. Zell am See 23 – 34

12. Gardena 23 – 33

13. HDD Sij Acroni Jesenice 22 – 31

14. Kitzbuhel 23 – 28

15. Bregenzerwald 23 - 23

16. KAC II 23 – 21

17. Vienna Capitals II 23 – 19

18. Black Wings Linz 22 – 3

Preberite še: