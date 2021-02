Olimpija na Koroškem, Jeseničani gostijo rdeče bike

Torek prinaša zgolj tri alpske tekme, na dveh bosta imela besedo oba slovenska predstavnika. Vodilna Olimpijo bo gostovala pri predzadnjem moštvu tekmovanja, drugi ekipi Celovca. Zeleni in rdeči zmaji so se srečali v prvem delu sezone, ko so ekipe po dvakrat igrale med seboj, točke pa je dal šele seštevek obeh tekem. Ljubljančani so takrat dvakrat zmagali (1:4, 12:3). Celovčani bodo že v četrtek vrnili obisk.

Jeseniški niz zmag se je v soboto končal pri Cortini, ki je železarjem preprečila 13. zaporedno slavje. Gorenjska ekipa bo po treh gostovanjih igrala doma. V dvorani Podmežakla bo gostila peti Red Bull Juniors, ki se prav tako bori za eno od prvih štirih mest. Ta po rednem delu neposredno vodijo v končnico. Moštvi sta se srečali pred mesecem dni, po goleadi so s 7:5 zmagali Jeseničani. K tem se je po sezoni 2017/18 vrnil branilec David Planko, ki se je januarja razšel z Olimpijo.

Alpska liga Torek, 23. februar

19.00 EC KAC II - HK SŽ Olimpija

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Red Bull Juniors

Bregenzerwald - Vipiteno

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 28 tekem – 61 točk

2. Pustertal 29 – 57

3. HDD Sij Acroni Jesenice 26 – 56

4. Asiago 28 – 49

....................................

5. Red Bull Juniors 28 – 48

6. Cortina 29 – 45

7. Lustenau 29 – 42

8. Ritten 29 – 37

9. Feldkirch 28 – 36

10 Bregenzerwald 28 – 35

11. Vipiteno 29 – 32

12. Gardena 29 – 31

...................................

13. Fassa 27 – 30

14. Kitzbühel 30 – 23

15. EC KAC II 27 – 22

16. Steel Wings Linz 28 – 2

