Olimpija po tretjo zaporedno domačo alpsko zmago v manj kot tednu

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po zmagi nad Kitzbühlom in Cortino, proti kateri je pred slovesom zadnjič igral Jan Drozg, še tretjič v slabem tednu gostili alpskega tekmeca. Tokrat v Tivoli prihaja Ritten, ki so ga zmaji v tej sezoni že premagali. Konec novembra so na gostovanju slavili z 0:4.