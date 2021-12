Jeseničani v Alpski ligi še trdneje v vodstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic so odigrali 24. tekmo v Alpski ligi, gostovali so v Meranu, ga premagali s 4:2 in se še utrdili na vrhu lestvice. Pred Lustenauom imajo zdaj devet točk prednosti.