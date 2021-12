Vodilna ekipa Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice bo ob 18. uri v dvorani Podmežakla gostila trenutno drugouvrščeni Lustenau. Železarji imajo na računu tekmo manj in pet točk več od gostov, ki so v petek visoko zmagali v Celovcu (7:0). Jeseničani so se z današnjim nasprotnikom srečali pred dvema tednoma na Predarlskem in izgubili s 4:7.