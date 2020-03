Jeseničani brez strahu kot v preteklosti, Olimpija kot, da je odločilna tekma končnice

Čeprav v Alpski ligi nismo vajeni, da so moštva v akciji ob ponedeljkih, bo danes drugače. Obeta se vroč začetek tedna, s slovenskim večnim derbijem med HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Rivala se bosta v Podmežakli udarila ob 20. uri. Točke bodo v boju za četrto mesto in prednost domačega terena zelo pomembne.

Do konca drugega dela Alpske lige sta le še dva kroga, nato osem moštev čaka četrtfinale (začel se bo 7. marca). Šesterica, med njimi sta tudi Olimpija in Jesenice, si je končnico že zagotovila, zdaj pa se bori za prva tri mesta v skupini. Najboljši trije si bodo namreč sami izbrali četrtfinalnega nasprotnika (med tistimi, ki bodo na mestih med pet in osem), najboljši štirje pa bodo imeli prednost domačega terena.

Boleč spomin na zadnji domači derbi, a tega se lahko veselijo

Če je jeseniški spomin na zadnji večni derbi v Podmežakli precej boleč, Ljubljančani so zmagali s kar 7:0, pa so železarji lahko bolj zadovoljni s potekom sezone po omenjenem hudem porazu. Takrat so nanizali 11 zaporednih alpskih zmag in v zadnjem krogu rednega dela ujeli predčasno končnico. Drugi del so nato odprli z zmago na derbiju v Tivoliju, kjer so prvič v tem tekmovalnem obdobju na kolena spravili zmaje (3:2).

"Tega derbija se moramo veseliti, ne pa kot v preteklosti, ko smo se jih morda malo bali," pravi kapetan Jesenic Andrej Tavželj. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sledilo je pet porazov, na zadnjih dveh tekmah pa so premagali tretji Riiten in Asiago, ki ima enako točk kot oni. Vmes so ostali brez prvega vratarja Antoina Bonvalota (poškodba) in iskali najbolj ustrezno zamenjavo zanj. Na zadnjih dveh tekmah so jo našli v Žigi Kogovšku. Pred srečanjem z Olimpijo, po katerem bo kazen sedmih tekem odslužil napadalec Gašper Glavič, so samozavestni.

"V tem master roundu je bila naša šibka stran ta, da nismo unovčili domačega terena, zunaj pa smo osvojili več točk. Proti Olimpiji želimo nadaljevati niz, zmagati doma. Na zadnjih nekaj tekmah smo dvignili raven igre, ko se je pokazalo, da je treba stopiti korak višje, korak dlje, smo to naredili, to se v igri pozna. Žiga je pokazal, da si zasluži zaupanje v golu. Tega derbija se moramo veseliti, ne pa kot v preteklosti, ko smo se jih morda malo bali. Čeprav se morda sliši klišejsko, obljubim, da bomo dali vse od sebe, želim pa si, da ne bi v tej želji izgoreli," je pred srečanjem razmišljal kapetan Andrej Tavželj, napadalec Jaka Ankerst pa dodal: "Zadnje čase dobro igramo, gremo po zmago, potrebujemo točke v skupini. Treba jih bo predrsati, zborbati, dati gol več, jih zmleti."

Trener Olimpije Gregor Polončič želi videti pristop, željo, elan, kot da gre za sedmo tekmo končnice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot da je sedma tekma končnice

Ljubljančani so redni del končali na prvem mestu, v drugem delu, t.i. "master roundu", pa niso začeli prepričljivo. Ob tem so priznali, da na začetku niso bili povsem pri stvari, nadaljevali bolje, a rezultatsko precej toplo-hladno. Potem ko so premagali vodilni Pustertal, so izgubili s Cortino in padli na četrto mesto. Jeseničani in Asiago zaostajajo za dve točki.

"Želimo si polne Podmežakle, da bo pravi derbi, da pokažemo svoj pravi značaj in zmagamo. Za zmago bo potrebene vsak milimeter srca posameznika, odgovornost in pogum … Tekmo bo treba odigrati kot tekmo številka sedem v končnici, igrati 60 minut in na ledu pustiti srce. Trenerski štab in vodstvo kluba imata maksimalno zaupanje v igralce," pred derbijem sporoča glavni trener zeleno-belih Gregor Polončič.

Salzburg in Feldkirch v četrtfinale?

V kvalifikacijskih skupinah – četrtfinale si zagotovi le zmagovalec – najbolje kaže drugi ekipi Salzburga in Feldkirchu. Oba si lahko danes priigrata četrtfinalno vstopnico.

Alpska liga, 2. marec, skupina za razvrstitev 20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija

Asiago - Ritten

Cortina - Val Pusteria

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 8 – 19 (2)

2. Cortina 8 – 15 (1)

3. Ritten 8 - 13 (3)

4. HK SŽ Olimpija 8 - 13 (4)

5. Asiago 8 – 11

6. HDD Sij Acroni Jesenice 8 – 11 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si bodo po desetih tekmah same izbrale četrtfinalnega nasprotnika.

Alpska liga, 2. marec, kvalifikacijski skupini Bregenzerwald - Feldkirch

Gardena - Lustenau

Kitzbuhel - Fassa

Kac II - Vipiteno

Linz II - Zell am See

Viena Capitals II - Red Bull Salzburg II

