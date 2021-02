Po finalni vstopnici za DP še po alpske točke

Večina moštev Alpske lige se je v preteklem tednu posvetila državnim prvenstvom, tudi pri slovenskih ekipah ni bilo nič drugače. Olimpija je v polfinalu DP izločila Slavijo, Jeseničani pa so Kranj.

V torek bosta oba kolektiva znova lovila alpske točke, oba na gostovanju. Varovanci Mitje Šivica ne bodo imeli dolge poti. Palice bodo prekrižali z mlado ekipo Celovca, ki je sicer pri dnu lestvice, a je že dokazala, da zna mešati štrene tudi tistim, ki kotirajo visoko. To so na lastni koži pred tremi tedni spoznali Jeseničani, ki so na koncu odpor Korošcev strli in zmagali s 6:4. Gorenjska ekipa zaseda tretje mesto in se poteguje za osmo zaporedno zmago v tekmovanju. Debi v Alpski ligi bo dočakal veliki up kanadskega hokeja Francesco Pinelli, ki je pred dnevi odločil drugo polfinalno tekmo v Kranju.

Člane vodilnega HK SŽ Olimpija čaka bolj oddaljeno gostovanje, v torek zvečer se bodo oglasili pri sedmi Cortini. Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, Ljubljančani so zmagali s 7:3. Alpski debi v vrsti zmajev bo okusil novi trener Olimpije Raimo Summanen.

Alpska liga Torek, 2. februar

EC KAC II - HDD Sij Acroni Jesenice

Cortina - HK SŽ Olimpija