Boj Jesenic in rdečih bikov se nadaljuje, Olimpija v Avstriji

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se bodo ob 18. uri še tretjič v slabih dveh tednih in drugič v štirih dneh pomerili z rdečimi biki. V torek so zdesetkani železarji v gosteh klonili z 0:4. Kako bo danes, ko se bosta ekipi srečali v Podmežakli, kjer se bo v domači dvorani prvič predstavila kanadska branilska okrepitev Mathieu Gagnon?

Deseti Jeseničani v tej sezoni recepta za rdeče bike, ki so peti in lovijo peto zaporedno zmago, še niso našli. Dvakrat so izgubili za zadetek (4:5, 3:4), na zadnji tekmi pa z 0:4, ko so bili povsem nemočni in sprožili zgolj 13 strelov.

Tretji HK SŽ Olimpija se po četrtkovem preobratu pri Zell am Seeju spet odpravlja v Avstrijo. Olimpija bo gostovala pri Kitzbuhlu, ki je sicer šele 12. in se krčevito bori za mesta med 12-erico, na katerih ekipe lahko upajo na končnico. Moštvi sta se srečali le enkrat, zmagali pa so Avstrijci, ki so v Tivoliju slavili s 3:2. V zeleno-belo ekipo se po odsluženi kazni vrača Miha Zajc.

Alpska liga, 19. januar

Lestvica

Preberite še: