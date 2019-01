Boleč poraz Jeseničanov v zadnjih sekundah, Olimpija do visoke zmage

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se v soboto še tretjič v slabih dveh tednih in drugič v štirih dneh pomerili z rdečimi biki in spet ostali praznih rok. Potem ko so še 40 sekund pred koncem vodili s 5:4, so gostom dopustili preobrat in izgubili z bolečih 5:6. Domačim navijačem se je prvič predstavila kanadska branilska okrepitev Mathieu Gagnon, v gorenjsko moštvo pa se je vrnilo kar nekaj povratnikov. HK SŽ Olimpija je pri Kitzbühlu slavila zanesljivo zmago s 7:2.

Deseti Jeseničani v tej sezoni recepta za rdeče bike, ki so s peto zaporedno zmago skočili na četrto mesto, še niso našli. Če so bili na zadnji tekmi oslabljeni in povsem nemočni, je bilo tokrat na Jesenicah drugače.

Gorenjci so nastopili v precej močnejši postavi, ob novih dveh branilcih Mihi Pesjaku in Gagnonu so zaigrali tudi povratniki po poškodbah in boleznih Andrej Tavželj, David Rodman, Tadej Čimžar, Eric Pance, Philippe Paradies.

V prvi tretjini tekme ni bilo golov, železarje pa je v vodstvo popeljal Luka Kalan, nato so silovito odgovorili Salzburžani in povedli s 4:1, preden je Paradis postavil rezultat druge tretjine 2:4. V tretji tretjini so gostitelji po zadetkih Čimžarja, Panceta, ki je izenačil po solo akciji, in Tomaževiča, ki je po strelu Pesjaka pred golom podstavil palico za vodstvo, že poskrbeli za veselje na tribunah Podmežakle, ko jim je popustila zbranost. Gostom so v zadnjih 37 sekundah dopustili dva zadetka vse tri točke. V vratih je bil danes mladi Žiga Kogovšek​​​​​​, ustavil pa je 30 strelov.

Jeseničani bodo niz treh porazov poskušali preprečiti v soboto, ko bodo gostili Zell am See.

Zmaji zanesljivo slavili

Tretji HK SŽ Olimpija se po četrtkovem preobratu pri Zell am Seeju spet gostovali v Avstrijo in spet vknjižili tri točke. Pri 12. Kitzbühlu so slavili s 7:2, gostitelje pa so dokončno zlomili v drugi polovici srečanja.

Ljubljančani so sicer povedli že v 4.minuti, ko je bil natančen povratnik po kazni Miha Zajc. Avstrijci so hitro izenačili, a je Zajc priskrbel novo vodstvo, Anej Kujavec pa je soigralce na prvi odmor odpeljal z vodstvom s 3:1. Peter Lenes je v začetku drugega dela ob dveh igralcih več znižal na 2:3, kapetan Aleš Mušič pa sredi srečanja poskrbel za novo vodstvo zmajev s +2. V začetku zadnjega dela je Gregor Koblar z dvema zadetkoma ob številčni prednosti zvišal na 6:2, piko na i pa je v 51. minuti postavil Gal Koren. Žan Us je zaustavil 25 strelov od 27.

Olimpijo nova tekma Alpske lige čaka v četrtek, ko bo ob 19.15 gostila drugo ekipo Celovca.

Alpska liga, 19. januar

Lestvica

