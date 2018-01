Jeseničani z novo zmago v končnico

Alpska liga, med 16. in 21. januarjem

Hokejisti Jesenic so odigrali še tretjo tekmo tedna v Alpski ligi in si sedem tekem pred koncem rednega dela zagotovili končnico. Palice so v gosteh prekrižali s Feldkirchom in ga premagali s 6:3. Olimpija je edino tekmo tedna v tem tekmovanju v soboto odigrala v Italiji in Vipitenu, ki ga vodi nekdanji trener zmajev Ivo Jan, zanj pa igra nekdanji hokejist zeleno-belega tabora Jure Sotlar, priznala premoč z 1:4. Nova vodilna ekipa je Asiago.