Kristan odgovoril gorenjski provokaciji: S tem nimam težav, jih pa imajo očitno oni

Po zmagi HDD Sij Acroni Jesenice nad HK SŽ Olimpija s 7:2

Sobotni večer v dvorani Podmežakla se je odvil po željah Jeseničanov, ki so s 7:2 odpravili Olimpijo in jo na sedmi tekmi premagali še šestič. "Skoraj celotna tekma je bila na naši strani, na koncu smo bili boljša ekipa," je bil zadovoljen trener Gaber Glavič. Vratar Ljubljančanov Robert Kristan, ki je prejel šest zadetkov, pa je športno čestital in priznal premoč Jeseničanov ter povedal, kaj si misli o transparentu njihovih navijačev, na katerem je pisalo "Kristan, sanjaj olimpijske igre".

Večina od dobrih tri tisoč gledalcev je Podmežaklo v soboto zapuščala nasmejanih obrazov. Kako je ne bi, ko pa je domače moštvo še šestič v sezoni premagalo Olimpijo, ki se lahko pohvali le z eno zmago nad Gorenjci. Tudi tokrat so se ti izkazali za boljšega tekmeca in se veselili najvišje zmage nad večnim slovenskim tekmecem v letošnjem tekmovalnem obdobju.

Ob zaostanku povsem mirno

Jeseničani so po prvi tretjini sicer zaostajali z 0:1, a v drugi tretjini prerešetali nasprotnikovo mrežo - gostujočega vratarja Roberta Kristana so premagali šestkrat, ob koncu pa z navijači rajali ob visokih 7:2.

"Po prvi tretjini je bilo v slačilnici povsem mirno, saj smo videli in čutili, da smo na pravi strani. Druga tretjina je bila popolnoma na naši strani, lahko rečem, da kar celotna tekma, z izjemo prve tretjine, ko je imela Olimpija nekaj priložnosti. Vemo, kako si jih ponavadi pripravljajo. Še vedno imajo nekaj dobrih posameznikov, a na koncu smo mi boljša ekipa. V enem tednu smo dali Olimpiji 13 zadetkov, kar ni tako lahko," je bil ob seštevanju zadetkov z zadnjih dveh tekem zadovoljen trener rdečih Gaber Glavič.

"Lepše si praznovanja 70-letnice organiziranega jeseniškega hokeja ne bi mogli zaželeti." Foto: Vid Ponikvar

Tvegana filozofija, a pri njej vztraja

Ta bo še naprej vztrajal pri podobnem načinu igre, ki je za zdaj dovolj dober, da Jeseničani zasedajo tretje mesto lige in da jim največji slovenski tekmec nikakor ni kos.

"Vedno poudarjam, da je naša igra v določeni meri tvegana. Tu ni nobenega dvoma, tega se zavedam. A kolikor je na eni strani tveganja, toliko imamo na drugi tudi priložnosti, tako da stojim za to filozofijo in tako bo tudi v prihodnje. Lahko pa se zgodi, da bomo kaj zamenjali, če bo treba. Lepše si praznovanja 70-letnice organiziranega jeseniškega hokeja ne bi mogli zaželeti. Za naprej pa bomo morali ohraniti vse dobre stvari, ki jih imamo zdaj, morda še kakšno stvar nagraditi."

Kolaps, ki ga ne bi smelo biti

Če Jeseničani prav veliko ne bodo spreminjali, pa bo morala drugačne note ubrati Olimpija, ki je padla na šesto mesto (v končnico gre osem moštev) in bo že popoldan gostovala v Salzburgu.

Robert Kristan je prejel šest zadetkov, v zadnji tretjini ga je zamenjal Tilen Spreitzer. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Včasih smo živeli in čakali na derbi, pri teh fantih pa je povsem drugače, saj pride do kolapsa v glavah, v nogah. Težave imamo na vsakem derbiju. Ni se prvič zgodil razpad sistema. Fantje bodo morali začeti malo več delati na treningih. Tam se začne. Dobiti morajo samozavest, pozabiti na strah. Preprosto imamo moči in osredotočenosti le za eno tretjino. Na žalost so Jeseničani boljši v vseh elementih igre. Lahko jim le čestitamo in upamo, da se bomo popravili do naslednjega derbija," je po porazu razmišljal vratar Olimpije Kristan, ki je po 40 minutah, ko je po zadetku Gašperja Glaviča na semaforju pisalo 6:2, svoje mesto prepustil mlajšemu kolegu Tilnu Spreitzerju.

"Prejeti šest golov v eni tretjini je vsekakor signal za zamenjavo vratarja, ne glede na to, kakšne obrambe imaš ali pa jih nimaš, tako da tukaj ni bilo nič spornega. Izrazil sem željo, da bi šel ven. V tretji tretjini smo nekako malo pognali, da ni bila še večja polomija, kot je bila," je o menjavi dejal 34-letnik.

"Upam, da se bodo spomnili še kaj lepšega" Navijači Jesenic so nekdanjemu železarju poslali zgornje sporočilo. Med drugo tretjino so privrženci Jesenic Robertu Kristanu poslali sporočilo. Ob zaostanku Olimpije z 1:4 so razvili transparent, na katerem je pisalo "Kristan, sanjaj olimpijske igre". Jeseničan, ki zdaj brani barve zeleno-belih, je med vratarskimi kandidati za pot na februarske olimpijske igre v Pjongčangu. Kdo bo na seznamu potnikov za OI, bo znano konec prihodnjega tedna. Kako je na Gorenjca vplivalo sporočilo? "Jaz s tem nimam takih težav, oni jih imajo očitno z menoj. Dokler je tako, sem jaz zadovoljen, sploh glede na to, kako je bilo lansko sezono (celotno je izpustil op. a.). Upam, da se bodo v prihodnje spomnili še kaj lepšega, tako da jim samo čestitam za to."

Osnove hokeja težko učiti med člani

"Potem pa se dogajajo stvari, ki jih ne bi smeli delati. To so osnove hokeja. Te pa težko učimo mlade igralce v članskem hokeju." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Je prekaljeni vratarski maček, ki omenja kolaps pri mladih, pričakoval, da bo ekipa iz derbija v derbi bolj zrasla, da bo skozi mesece napredovala in bo manj šolskih napak?

"Težava je v tem, da se pogovarjamo o mladih fantih. Mi smo od 1. avgusta vsak dan na ledu in se učimo nekega sistema, treniramo. Potem pa se dogajajo stvari, ki jih ne bi smeli delati. To so osnove hokeja. Te pa težko učimo mlade igralce v članskem hokeju. In tukaj imamo eno veliko težavo, ki pa je ne moremo rešiti čez noč ali pa v eni sezoni. Lahko le upamo, da se morda kakšne stvari popravijo," je sklenil Kristan.

Njegovo moštvo bo prepotrebne točke v boju za končnico iskalo že popoldan, ko bodo gostje pri drugi ekipi Salzburga.