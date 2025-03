Kapetan HDD Sij Acroni Jesenice Tadej Čimžar je na četrtkovi tekmi utrpel večkratni zlom čeljusti, že prestal operacijo in predčasno končal sezono. Železarji, ki so se že uvrstili v četrtfinale, bodo zvečer na gostovanju pri prvaku Rittnu odigrali predzadnjo tekmo v skupini master, v kateri se borijo za čim boljše izhodišče pred končnico in morebitno izbiro tekmeca. Drugi slovenski predstavnik v Alpski ligi HK RST-Pellet Celje se v dodatnih kvalifikacijah z Vipitenom bori za četrtfinale. Vstopnico si bo priigrala ekipa, ki bo zmagala dvakrat. Celjani so na prvi tekmi v četrtek v gosteh presenetili in zmagali s 4:2, tako da si lahko danes doma ob 18. uri priborijo četrtfinale. V primeru celjskega poraza bo o četrtfinalistu odločala tretja tekma v Italiji.