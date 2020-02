V živo: Jeseničani vodijo v Tivoliju

Za uvod v drugi del Alpske lige "master skupine", ki si je že zagotovila končnico, pravkar poteka slovenski derbi med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice Tivoliju. Bodo zmaji zmagali še petič letos ali bodo železarji nanizali 11. alpsko zmago in prvič v sezoni ugnali zeleno-bele?

Alpska liga, skupina za razigravanje Četrtek, 13. februar HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 0:1 * (-:-, -:-, -:-)

0:1 Glavič 8. *tekma se je začela ob 19.15

Alpska liga je po slabih dveh tednih spet odprla tekmovalna vrata. Moštva, ki so redni del končala na mestih med 1. in 6. (HK SŽ Olimpija, Ritten, Pustertal, Cortina, Asiago in HDD Sij Acroni Jesenice) in so si že zagotovila končnico, se v drugem delu za razvrstitev med seboj merijo na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Ljubljančani so v drugi del odnesli štiri bonus točke, Jeseničani nobene. Moštva, ki so redni del končala na mestih med 7. in 18., se v drugem delu v dveh kvalifikacijskih skupinah potegujejo za preostali četrtfinalni vstopnici. Četrtfinale si bo zagotovil le zmagovalec vsake skupine.

Že v uvodnem krogu drugega dela v Tivoliju poteka slovenski derbi. Vse štiri v tej sezoni so dobili Ljubljančani, na zadnjem so v Podmežakli 20. decembra gorenjsko moštvo odpravili s kar 7:0. Železarji verjamejo, da bo zgodba tokrat povsem drugačna. Jim bo v Alpski ligi uspelo zmagati 11. zapored ali bo Olimpija končala njihov zmagoviti niz?

Olimpija je bila v prvih minutah obračuna nevarnejši tekmec, a zmaji niso uspeli ugnati francoskega vratarja Antoina Bonvalota, ki je v zadnjem mesecu in pol v odlični formi. Na drugi strani je Žan Us klonil v osmi minuti. Po zmedi v ljubljanski obrambi pred Usovimi vrati je plošček končal za hrbtom ljubljanskega čuvaja mreže. Sodnik si je ogledal posnetek in zadetek priznal, pod njega so podpisali Gašperja Glaviča.

Alpska hokejska liga, 13. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. HK SŽ Olimpija 0 tekem – 4 točke (4)

2. Ritten 0 – 3 (3)

3. Val Pusteria 0 – 2 (2)

4. Cortina 0 – 1 (1)

5. Asiago 0 – 0

6. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 0 *() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 11.–14. februar, kvalifikacijski skupini

