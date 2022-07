Vodstvo Los Angeles Kings je zadržalo pomembnega člana v napadu, z Adrianom Kempejem so se dogovorili za štiriletno podaljšanje sodelovanja. Slovenski hokejski as Anže Kopitar bo tako v napadu še naprej lahko računal na švedskega kolega. 25-letnik, ki bi mu potekla pogodba, in Los Angeles Kings so se namreč dogovorili za podaljšanje sodelovanja do konca sezone 2025/26. Pogodba je vredna 22 milijonov ameriških dolarjev.

Za Kempejem, ki so ga Kralji na naboru lige NHL leta 2014 izbrali kot 29. po vrsti, je točkovno najboljša sezona v najmočnejši hokejski ligi.

Na 78 tekmah je vknjižil 54 točk, več jih je zbral le kapetan Kopitar (67). Je bil pa Šved, ki je večino sezone preživel v napadu s Slovencem, s 35 zadetki najboljši strelec Kraljev.

V končnici, v kateri je klub iz mesta angelov v prvem krogu po sedmih tekmah izločil Edmonton, je prispeval šest točk (dva gola, štiri asistence), največ med soigralci. 25-letnik je v zadnji sezoni dosegel največ točk, 54, s 35 zadetki je bil prvi strelec kluba. Foto: Reuters

"Ena od prednostnih nalog naše organizacije je, da podaljšamo pogodbo z Adrianom Kempejem," je pred dnevi dejal generalni direktor Kraljev Rob Blake. Nekaj dni zatem je pomirjen, da so nalogo uspešno opravili.

Jeseničani predstavili eno vratarsko ime

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so sporočili, da se kot prvi od vratarjev članski ekipi pridružuje Gašper Panjtar. 20-letni vratar se je v preteklih sezonah kalil pri HD Hidria in slovenski reprezentanci U-18 in U-20. Otrok jeseniškega hokeja je svojo priložnost za rast in treniranje s člani že prejel v lanski sezoni, ko je k članom pristopil kot posojeni čuvaj mreže, letos pa je dobil priložnost, da se kot član ekipe vratarjev dokaže v večjih čevljih.

"Gašper je že pred nekaj leti začel dokazovati, da je pripravljen garati za uspehe in svoj razvoj. Verjamem, da je velik potencial in da bo v ekipo prinesel veliko motivacije in zagona, ki ga ima. Moja pričakovanja zanj so visoka, a verjamem, da jih bo s svojo energijo in željo po razvoju brez težav dosegel," je ob tem za klubsko spletno stran dejal trener vratarjev Aleksander Petrov, Panjtar pa je dodal: "Od začetka svoje hokejske poti sem bil član mlajših selekcij na Jesenicah, zato je bila vedno prva želja, da bi branil za člansko ekipo Jesenic pred polno Podmežaklo. Vesel sem, da bom imel priložnost nastopati stopničko višje kot v prejšnjih sezonah. Ekipi bom z obrambami pomagal do novih zmag. V novi sezoni pričakujem, da bomo čim večkrat napolnili Podmežaklo in domov prinesli vsaj eno lovoriko, ki nam je lani ni uspelo osvojiti."

Kdo bo prvi čuvaj mreže železarjev, še ni znano.

