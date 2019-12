Kanadčani do rekordnega naslova ali Trinec do prvega?

V finalu 93. Spenglerjevega pokala, na katerem vsako leto med božičem in novim letom sodeluje šest moštev, se bosta danes pomerila ekipa Kanade in češki Trinec. Kanadčani na tradicionalnem turnirju napadajo rekordni 16. naslov in četrtega v zadnjih petih letih, Čehi pa prvega.

Šest moštev na letošnji izvedbi Spenglerjevega pokala je tradicionalno najprej tekmovalo v dveh skupinah Cattini in Torriani.

Kanadčani so se v finale uvrstili brez poraza in so favoriti tudi v dvoboju s Trincem, s katerim so se srečali že v skupinskem delu in ga premagali s 4:1.

Kanada bo še petič zapored igrala v finalu turnirja povabljencev in poskušala zmagati še četrtič v petih letih. Lani jo je po kazenskih strelih premagal finski KalPa iz Kuopia. Če ji bo uspelo, bo 16. osvojila Spenglerjev pokal, kar bi bil nov rekord. Trenutno si 15 zmag deli z gostiteljem Davosom, ki je letos izpadel že v četrtfinalu.

Trinec je v polfinalu po podaljšku strl Ambri-Piotto slovenskega napadalca Roberta Saboliča in je po letu 2004 in praški Sparti prvo češko moštvu v finalu turnirja. Zadnja češka zmaga na Spenglerjevem pokalu ima dolgo brado, pred 37 leti so turnir osvojili hokejisti Dukle Jihlave.

🏆 THE FINAL IS SET 🏆



🇨🇦 will face @hcocelaricz in the championship game Tuesday at the #SpenglerCup!



Set your ⏰ ... the puck drops LIVE on @TSN_Sports at 6 a.m. ET/3 a.m. PT! pic.twitter.com/Lgrlg9vJ3P — Team Canada Men (@HC_Men) December 31, 2019

Spenglerjev pokal 2019 Torek, 31. decembra, finale

Kanada - Trinec Ponedeljek, 30. decembra, polfinale

Kanada : TPS Turku 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Ambri-Piotta : Trinec 2:3* (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) *podaljšek Nedelja, 29. decembra, tekmi za polfinale

TPS Turku : Davos 3:1 (1:1, 0.0, 2:0)

Trinec : Salavat Ufa 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Skupinski del



Četrtek, 26. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : Salavat Julajev Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Prvi gol na turnirju je dosegel slovenski napadalec Robert Sabolič (za vodstvo z 1:0 proti Salavat Julajev Ufa): Ambi-Piotta on the board first. Dominik Zwerger sets up Robert Sabolic in front at 2:28. #SpenglerCup pic.twitter.com/KGVlrknp6g — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 26, 2019 Skupina Cattini

Trinec : Kanada 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Petek, 27. decembra

Skupina Torriani

TPS Turku : Salavat Julajev Ufa 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) Skupina Cattini

Davos : Trinec 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



Sobota, 28. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : TPS Turku 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Skupina Cattini

Kanada : Davos 5:1 (2:0, 3:0, 0.1)

