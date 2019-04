Žnidarčič zmagal na Kolpi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Osilnici je potekala druga tekma za evropski pokal v sprintu na divjih vodah v letošnji sezoni, slovenski tekmovalci pa so tekmovali tudi na izbirni tekmi za sestavo reprezentance. Med kajakaši je bil v članski konkurenci najboljši Nejc Žnidarčič, med kajakašicami Lea Novak, med kanuisti pa je bil Blaž Cof drugi.

Nejc Žnidarčič, aktualni svetovni prvak v sprintu na divjih vodah, je bil najhitrejši v članski konkurenci kajakašev na drugi tekmi evropskega pokala v tej divjevodaški disciplini. V cilju je imel sekundo in 25 stotink prednosti pred drugouvrščenim Timom Novakom ter sekundo in 38 stotink prednosti pred Anžetom Urankarjem, ki je zasedel tretje mesto.

V konkurenci kajakašic je Lea Novak za dobro sekundo ugnala Avstrijko Valentino Dreier, med kanuisti pa se je na zmagovalne stopničke uvrstil tudi Blaž Cof, ki je bil drugi. Aktualni svetovni prvak v sprintu na divjih vodah je tokrat premoč priznal hrvaškemu kanuistu Ivanu Toliću, ki je bil hitrejši za 20 stotink sekunde. Na tretje mesto je priveslal še en Hrvat Luka Obadić.

Slovenski tekmovalci in tekmovalke na Kolpi so imeli tudi drugo izbirno tekmo za sestavo slovenske reprezentance. Tudi tu je med kajakaši vrh razpredelnice zasedel Žnidarčič, na drugo mesto se je uvrstil Simon Oven, na tretje Tim Novak, na četrto pa Anže Urankar. Med kajakašicami je zmagala Eva Alina Hočevar pred Novakovo in Heleno Domajnko.

Prihodnji konec tedna na Soči sledita še dve izbirni tekmi, ki bosta dali končni odgovor, kdo bo letos zastopal slovenske barve na največjih tekmovanjih. V soboto in nedeljo bosta tekmi v sprintu in klasičnem spustu na divjih vodah potekali v Trnovem ob Soči, ki bo med 14. in 18. majem gostilo evropsko člansko prvenstvo v spustu na divjih vodah.

