Simon Oven najhitrejši v klasičnem spustu na Kolpi

Oven je še drugi vikend zaporedoma suvereno zmagal v preizkušnji klasičnega spusta na divjih vodah. Po tem, ko je prejšnji konec tedna priveslal do naslova državnega prvaka v klasiki na Savi Dolinki, je bil tokrat nepremagljiv še na mednarodni tekmi v Osilnici. Za progo je potreboval 11 minut, 16 sekund in 57 stotink, kar je bilo osemnajst sekund in pol manj kot njegov klubski in reprezentančni kolega Anže Urankar. Na tretje mesto je priveslal še en član KKK Ljubljana Tim Novak.

Med mladinci je bil v konkurenci kajakašev najhitrejši Urban Novak, član Kanu kluba Simon. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila kajakaša kluba Drina Marko Jović in Matija Vezović.

Med kajakašicami v konkurenci mladink je bila najboljša Ana Šteblaj, kajakašica KKK Ljubljana. Na drugo mesto je priveslala Nika Ozimc iz Kajak kanu kluba Krško, tretja pa je bila Hrvatica Maja Štimac.

V kanuju so prva tri mesta zasedli hrvaški spustaši. Večkratni svetovni prvak Emil Milihram je slavil pred Tomislavom Hohnjecem in Igorjem Gojićem. Med mladinci je v kanuju zmagal Taj Kevin Bizjak iz Kajak kanu kluba Krško, za njim pa se je uvrstil Hrvat Maks Smadilo.

